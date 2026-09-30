La banca multinazionale britannica Standard Chartered prevede che l’offerta della stablecoin USDe di Ethena crescerà di otto volte, fino a 40 miliardi di dollari entro la fine del 2028, mentre il protocollo amplia le proprie fonti di rendimento oltre i mercati crypto.

In un rapporto di ricerca di mercoledì condiviso con Cointelegraph, la banca ha avviato la copertura del token ENA di Ethena con un obiettivo di prezzo di fine 2028 pari a 2 dollari, circa sette volte il prezzo di 0,28 dollari citato nel rapporto. Standard Chartered prevede inoltre che USDe supererà leggermente la crescita complessiva del mercato delle stablecoin nel periodo.

Le sue previsioni implicano che anche ENA sovraperformerà Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) fino al 2028. Standard Chartered prevede che BTC raggiungerà i 300.000 dollari ed ETH i 18.000 dollari entro la fine del periodo.

Previsioni di prezzo di fine anno per gli asset digitali di Standard Chartered fino al 2028. Fonte: Standard Chartered Research

Standard Chartered ha dichiarato che il calo dei rendimenti derivanti dalla tradizionale basis trade crypto di USDe, che consiste nel detenere crypto spot mentre si assumono posizioni short sui futures perpetui, ha spinto Ethena ad espandersi nella DeFi e nel prestito istituzionale, negli asset del mondo reale e nelle basis trade legate ad azioni e materie prime. Attualmente queste fonti generano un rendimento combinato del 5,2%, offrendo a USDe maggiore margine di crescita.

La banca prevede che il mercato più ampio degli asset tokenizzati crescerà dagli attuali circa 350 miliardi di dollari a 4.000 miliardi di dollari entro la fine del 2028, ampliando il bacino di asset che Ethena potrebbe utilizzare per generare rendimento.

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La crescita di USDe potrebbe alimentare i riacquisti di ENA

Il legame tra la crescita di USDe e i riacquisti di ENA è centrale per il caso di valutazione del token elaborato da Standard Chartered. Un fee switch approvato dalla governance di Ethena all’inizio di settembre destina il 95% dei ricavi netti delle sue linee di business ai riacquisti di ENA una volta che USDe raggiunge determinate soglie di offerta.

Con un’offerta di USDe pari a 25 miliardi di dollari, Ethena stima che il meccanismo potrebbe generare 375 milioni di dollari di riacquisti annuali di ENA, ipotizzando un rendimento lordo del protocollo del 6% e un’aliquota sui ricavi netti del 25%.

Volumi dei riacquisti di ENA a diversi livelli di offerta di USDe. Fonte: Ethena

Standard Chartered stima che, se USDe raggiungesse la previsione di 40 miliardi di dollari e il prezzo di ENA rimanesse invariato, i riacquisti annuali potrebbero ammontare a circa il 23% della capitalizzazione di mercato circolante di ENA. La banca ha affermato che un tasso simile sarebbe probabilmente insostenibile, quindi prevede che il prezzo di ENA aumenterà fino a quando i riacquisti non si stabilizzeranno a una percentuale inferiore del suo valore di mercato.

La banca ha utilizzato Uniswap come termine di paragone, osservando che il tasso annualizzato di riacquisto di UNI si è stabilizzato intorno al 3-4% con l’aumento del prezzo del token.

Mercoledì ENA veniva scambiato a circa 0,27 dollari, in rialzo di circa il 28% nell'ultima settimana e del 77% nell'ultimo mese, secondo i dati di CoinGecko. Il token ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,65 miliardi di dollari.

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