Il conteggio dei depositi di altcoin sugli exchange aumenta del 160% in due settimane

CryptoQuant ha segnalato una potenziale pressione di vendita, poiché le transazioni di deposito e gli indirizzi che effettuano depositi hanno raggiunto i livelli più alti dall’ottobre 2025.

Secondo CryptoQuant, i depositi di altcoin sugli exchange hanno raggiunto il numero più alto di transazioni dall’ottobre 2025; la società ha avvertito che i detentori potrebbero prepararsi a vendere.

Punti chiave:

I depositi di altcoin sugli exchange hanno raggiunto un totale di sette giorni pari a 78.000 transazioni il 28 settembre, segnando il conteggio più alto dall’ottobre 2025.

Il numero di indirizzi che inviano altcoin agli exchange ha raggiunto circa 51.600, anch’esso il totale più alto in quasi un anno.

La quota di Bitcoin sulla capitalizzazione totale del mercato crypto è rimasta nell’intervallo in cui è entrata a fine maggio.

I flussi in entrata di altcoin sugli exchange raggiungono i livelli più alti dall’ottobre 2025

Nel suo ultimo report settimanale pubblicato martedì, la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha segnalato un’impennata dei depositi sugli exchange che coinvolgono altcoin.

Il conteggio su sette giorni delle transazioni di deposito di altcoin sugli exchange monitorate dalla piattaforma ha raggiunto 78.000 il 28 settembre. Si tratta di un aumento di circa il 160% rispetto alle circa 29.800 del 14 settembre.

«I flussi in entrata di altcoin sugli exchange sono esplosi, raggiungendo i livelli più alti dall’ultimo massimo storico di Bitcoin», ha osservato CryptoQuant.

Altcoin exchange inflow transactions. Fonte: CryptoQuant

Tra il 14 e il 28 settembre, il numero di indirizzi che depositavano altcoin sugli exchange è quasi triplicato, passando da circa 17.600 a 51.600.

CryptoQuant ha affermato che il numero di indirizzi ha inoltre raggiunto il livello più alto dall'ottobre 2025. Ha descritto l'aumento degli afflussi sugli exchange come ampio e generalizzato.

«Quando i detentori trasferiscono monete sugli exchange, di solito intendono venderle», ha aggiunto.

Altcoin exchange inflow address count. Fonte: CryptoQuant

Bitcoin (BTC) ha subito un ritracciamento dopo aver superato brevemente gli 87.000 dollari la scorsa settimana, per la prima volta da gennaio. Come riportato da Cointelegraph, gli spostamenti nella liquidità dei book degli ordini degli exchange, così come l’offerta detenuta dagli investitori a lungo termine, sono stati citati come potenziali ostacoli a ulteriori guadagni nel breve termine.

La quota di mercato delle altcoin più piccole raggiunge il livello più alto da febbraio

L’aumento dei depositi sugli exchange segue i recenti segnali di sovraperformance delle altcoin rispetto a Bitcoin.

La scorsa settimana, l’indicatore dedicato Altcoin Cycle Signal di Glassnode ha favorito le altcoin rispetto a Bitcoin. L’indicatore utilizza i dati sui prezzi delle 250 altcoin con la maggiore capitalizzazione di mercato, escluse le stablecoin.

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Nel frattempo, la quota di Bitcoin sulla capitalizzazione totale del mercato crypto era inferiore al 60%. Dal 27 maggio, la dominanza di Bitcoin è rimasta tra il 58% e il 60,4%, secondo i dati di TradingView.

BTC crypto market-cap dominance one-day chart. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il 27 settembre, gli asset in criptovalute al di fuori dei primi 10 per capitalizzazione di mercato rappresentavano il 9% del totale, la quota più alta dal mese di febbraio.