La rivelazione è arrivata mentre gli investigatori democratici del Senato sostenevano che USDT fosse diventato una componente chiave della rete bancaria ombra dell’Iran.

L’emittente di stablecoin Tether ha dichiarato di aver aiutato le autorità a congelare nel 2026 quasi 550 milioni di dollari in USDT legati all’Iran, mentre lunedì un senatore democratico ha chiesto un’indagine sull’emittente della stablecoin.

In una dichiarazione di lunedì, la società ha dichiarato di collaborare da anni a stretto contatto con le forze dell’ordine internazionali. Solo quest’anno ha congelato più di 130 milioni di dollari in USDT distribuiti su quattro wallet e, ad aprile, ha congelato più di 344 milioni di dollari collegati alla Banca centrale dell’Iran.

«Tether ha dimostrato costantemente che USDT non è un rifugio per soggetti sanzionati, organizzazioni terroristiche o reti criminali», ha dichiarato il CEO di Tether Paolo Ardoino.

La dichiarazione di Tether è arrivata mentre gli investigatori democratici della sottocommissione permanente del Senato per le indagini hanno pubblicato un rapporto in cui si sostiene che USDT sia diventato un canale chiave per consentire all’Iran di eludere le sanzioni.

Gli investigatori hanno rilevato che l’84% degli 846 wallet crypto sanzionati per i loro legami con l’Iran aveva effettuato transazioni esclusivamente o quasi esclusivamente in USDT. I risultati hanno spinto il senatore statunitense Richard Blumenthal a chiedere ai dipartimenti del Tesoro e della Giustizia di indagare su potenziali violazioni delle sanzioni.

Tether ha dichiarato che la sua collaborazione con le autorità di tutto il mondo ha portato al congelamento di oltre 4,9 miliardi di dollari in asset, inclusi più di 2,4 miliardi di dollari collegati alle autorità statunitensi.

«I fatti sono pubblici: il DOJ, l’FBI, i Secret Service, l’HSI, l’OFAC e le autorità di tutto il mondo hanno collaborato ripetutamente con Tether per tracciare, congelare e recuperare asset. Continueremo a mettere questa capacità a disposizione delle autorità che lavorano per fermare il terrorismo, l’elusione delle sanzioni, le frodi e altri reati gravi», ha dichiarato Ardoino.

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