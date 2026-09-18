HYPE ha raggiunto il record di 90,92 dollari dopo che Hyperliquid ha attivato i prestiti manuali, consentendo agli utenti di prendere in prestito stablecoin usando HYPE e Bitcoin come garanzia.

HYPE, la criptovaluta nativa della blockchain layer 1 e della piattaforma di trading decentralizzata Hyperliquid, ha segnato venerdì un nuovo massimo storico sopra i 90 dollari, mentre il protocollo lanciava i prestiti manuali.

HYPE è salito fino a 90,92 dollari poco dopo che Hyperliquid ha annunciato che gli utenti possono ora fornire HYPE e Bitcoin come garanzia per prendere in prestito le stablecoin USDC e USDt (USDT) di Tether.

«I prestiti manuali sono attivi su Hyperliquid», ha dichiarato il protocollo, aggiungendo che la funzionalità e il suo sistema di margine di portafoglio utilizzano la stessa infrastruttura HyperCore sottostante. Il cofondatore di Hyperliquid Jeff Yan ha dichiarato che il design implica che ogni asset preso in prestito provenga da un fornitore, anziché essere creato attraverso la contabilizzazione del margine a livello di piattaforma.

Hyperliquid (HYPE) all-time price chart. Source: CoinGecko

La nuova funzione consente agli utenti di prendere in prestito USDC o USDT direttamente fornendo HYPE o Bitcoin come garanzia, estendendo l’accesso diretto ai prestiti oltre il sistema di margine di portafoglio di Hyperliquid. Venerdì Hyperliquid ha riferito che gli asset presi in prestito attraverso l’infrastruttura sottostante ammontavano a 269 milioni di dollari.

Il lancio arriva due giorni dopo che Payward, la società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, mercoledì ha annunciato l’intenzione di implementare mercati di futures perpetui on-chain per i clienti statunitensi, a partire dai mercati HIP-3 di Hyperliquid.

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