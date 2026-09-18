La nuova funzione consente agli utenti di prendere in prestito USDC o USDT direttamente fornendo HYPE o Bitcoin come garanzia, estendendo l’accesso diretto ai prestiti oltre il sistema di margine di portafoglio di Hyperliquid. Venerdì Hyperliquid ha riferito che gli asset presi in prestito attraverso l’infrastruttura sottostante ammontavano a 269 milioni di dollari.
Il lancio arriva due giorni dopo che Payward, la società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, mercoledì ha annunciato l’intenzione di implementare mercati di futures perpetui on-chain per i clienti statunitensi, a partire dai mercati HIP-3 di Hyperliquid.
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