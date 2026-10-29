La società di analisi della blockchain Chainalysis ha ricostruito una rete di intermediari russi operativa da anni, che ha aiutato lavoratori informatici nordcoreani a convertire in contanti milioni di dollari in criptovalute.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato mercoledì 10 persone e un’entità per aver sostenuto programmi informatici gestiti dal governo nordcoreano, che secondo l’ufficio finanziavano i programmi di armamento del Paese, secondo un comunicato stampa.

Tra i sanzionati figurano i cittadini russi Ilya Aleksandrovich Boykov e Vitold Viktorovich Obertas. Il Tesoro ha dichiarato che Boykov aveva convertito circa 3,5 milioni di dollari in criptovalute per la società sanzionata Alis dal 2024, mentre Obertas aveva gestito conversioni di criptovalute per quasi 2 milioni di dollari a favore di funzionari nordcoreani dal gennaio 2025.

In un esempio, un wallet collegato a un lavoratore informatico nordcoreano ha ricevuto regolarmente pagamenti in stablecoin, li ha convertiti in Ether (ETH) e ha trasferito i fondi tramite indirizzi di consolidamento a Boykov, secondo il report di Chainalysis pubblicato mercoledì. Boykov ha poi inviato la criptovaluta all’exchange russo Garantex per convertirla in contanti.

I lavoratori informatici nordcoreani che usano identità false per ottenere impieghi presso società crypto rappresentano una minaccia persistente per la sicurezza. Nel giugno 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro quattro cittadini nordcoreani per un piano che prevedeva impieghi informatici fraudolenti e il furto di oltre 900.000 dollari da società crypto statunitensi e serbe.

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