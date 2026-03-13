Circle Internet Financial è tra i titoli con le migliori performance di Wall Street finora nel 2026, e gli analisti di Bernstein ritengono che il rialzo potrebbe continuare con l'accelerazione dell'adozione delle stablecoin.

In una recente nota ai clienti, Bernstein ha ribadito il suo rating “Outperform” sul titolo CRCL e ha fissato un obiettivo di prezzo di 190 $, che in genere riflette le aspettative degli analisti per un titolo nei prossimi 12 mesi.

Nonostante una fine del 2025 volatile, le azioni Circle sembrano essersi sganciate dal più ampio mercato crypto, che è sotto pressione da ottobre a seguito di un importante evento di liquidazione con leva finanziaria.

Dopo aver toccato il minimo di circa 50 $ all'inizio di febbraio, il prezzo delle azioni è più che raddoppiato. Martedì le azioni hanno chiuso a 118,17 $, in rialzo del 5,7%, portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 30,3 miliardi di $.

Le azioni Circle sono ora in rialzo di circa il 49% da inizio anno, sovraperformando l'indice S&P 500, rimasto invariato, e l'indice Nasdaq 100, in calo di circa l'1% nello stesso periodo.

Sulla base dell'obiettivo di prezzo di Bernstein, le azioni di Circle hanno ancora un potenziale di rialzo del 60% rispetto ai livelli attuali.

Azioni Circle (CRCL). Fonte: Yahoo Finance

L'adozione delle stablecoin favorisce prospettive rialziste per Circle

Le previsioni ottimistiche di Bernstein riguardo a Circle sono in gran parte legate alla rapida diffusione delle stablecoin, soprattutto ora che le aziende dispongono di regole più chiare per l'utilizzo dei dollari digitali negli Stati Uniti.

Tale chiarezza è stata introdotta dal GENIUS Act, approvato nel 2025, che ha stabilito un quadro normativo federale per le stablecoin. La legge ha fissato standard per la copertura delle riserve, la divulgazione delle informazioni e la supervisione, fornendo alle aziende linee guida più chiare per l'emissione e l'utilizzo di token ancorati al dollaro.

Circle trarrà vantaggio diretto da questo cambiamento. La sua stablecoin USDC (USDC) è la seconda più grande al mondo, con circa 78 miliardi di dollari in circolazione, pari a circa un quarto del mercato globale delle stablecoin, secondo DeFiLlama.

Circolazione totale di USDC. Fonte: DeFiLlama

Circle ha inoltre conquistato credibilità presso gli istituti finanziari tradizionali. La società è stata quotata in borsa nel 2025 e collabora con diverse importanti società di Wall Street.

BlackRock gestisce il Circle Reserve Fund, che detiene gran parte degli asset a copertura di USDC, mentre BNY Mellon funge da custode principale di tali riserve. Circle ha inoltre attirato investimenti da importanti istituzioni, tra cui Fidelity e Goldman Sachs, a testimonianza del crescente interesse della finanza tradizionale per le infrastrutture delle stablecoin.