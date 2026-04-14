Brian Armstrong, CEO di Coinbase, che a gennaio aveva ritirato il supporto del crypto exchange al Digital Asset Market CLARITY Act, ha dichiarato che “è giunto il momento” che la legge venga approvata dopo mesi di ritardi.

In un post pubblicato giovedì su X, Armstrong ha affermato che Coinbase concorda con le dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Scott Bessent in un recente editoriale del Wall Street Journal, in cui invitava il Congresso ad agire rapidamente sul disegno di legge dedicato alle criptovalute.

Secondo il CEO, la versione attuale della normativa — dopo mesi di negoziati tra legislatori e rappresentanti dei settori crypto e bancario — rappresenta una “legge solida.”

“È il momento di approvare il Clarity Act,” ha dichiarato Armstrong.

Il sostegno di Brian Armstrong al disegno di legge arriva circa tre mesi dopo che il CEO aveva dichiarato che la società non poteva supportare la normativa “così com’è”, portando i legislatori della Commissione Bancaria del Senato a rinviare il markup sul CLARITY Act necessario per la sua approvazione.

All’epoca, Armstrong aveva affermato di aspettarsi l’approvazione della legge “nel giro di poche settimane”, ma preoccupazioni legate a etica, azioni tokenizzate, rendimento delle stablecoin e altre questioni crypto hanno rallentato i progressi da gennaio.

Venerdì non era ancora stata fissata una data per la revisione del disegno di legge da parte della Commissione Bancaria del Senato. Il processo segue la precedente approvazione da parte della Commissione Agricoltura del Senato a gennaio, con entrambe le commissioni responsabili di affrontare diversi aspetti della regolamentazione di titoli e materie prime on vista di una potenziale votazione in Senato.

Il chief legal officer di Coinbase, Paul Grewal, ha dichiarato la scorsa settimana che i legislatori erano “molto vicini a un accordo” sul disegno di legge.

L'influenza del settore crypto sta crescendo a Washington?

Già prima dell'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti esperti avevano sollevato questioni relative all'influenza del settore crypto sulle elezioni, sulle decisioni dei legislatori e sulle politiche della Casa Bianca.

I dirigenti di Coinbase e Ripple Labs hanno partecipato alle discussioni con i funzionari dell'amministrazione sul CLARITY Act e, secondo quanto riferito, Armstrong avrebbe incontrato il presidente prima che quest'ultimo pubblicasse un messaggio sui social media in cui chiedeva un intervento immediato sulla struttura del mercato crypto.

Questi rapporti potrebbero aver avvantaggiato Coinbase e altre società che, sotto l’amministrazione Trump, cercavano leggi e normative favorevoli alle criptovalute. La scorsa settimana, l’Office of the Comptroller of the Currency ha approvato la richiesta di Coinbase per l’ottenimento di una licenza bancaria nazionale, dopo le approvazioni concesse a dicembre a Paxos, Ripple Labs, BitGo, Circle e Fidelity Digital Assets.