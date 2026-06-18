La Camera e il Senato degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per procedere con un disegno di legge sulla casa che include il divieto per la Federal Reserve di creare una central bank digital currency (CBDC) fino al 2030.

Martedì, un gruppo bipartisan di leader della Camera e del Senato ha pubblicato una versione aggiornata del 21st Century Road to Housing Act, che mira ad affrontare il problema dell’accessibilità abitativa e vieta agli investitori istituzionali di acquistare case unifamiliari esistenti per affittarle.

Il disegno di legge include un divieto sulle CBDC da quando il Senato lo ha approvato a marzo. Anche la Camera ha approvato la propria versione del disegno di legge con un ampio sostegno a maggio, ma Camera e Senato erano in disaccordo su alcuni aspetti. Il Senato ha ora aggiunto ulteriori emendamenti, che saranno sottoposti alla Camera per un voto finale.

Il disegno di legge dovrebbe essere approvato rapidamente e consegnerebbe una vittoria ai Repubblicani, che da anni cercano di far passare un divieto sulle CBDC, dopo che precedenti proposte di legge autonome si erano arenate al Congresso. I sostenitori crypto criticano da tempo le CBDC, che vedono come un tentativo dei governi di riutilizzare la tecnologia crypto per creare un asset controllato centralmente.

Fonte: US Senate Banking Committee GOP

L’accordo significa anche che il Congresso potrà concentrarsi sull’approvazione di altre proposte legislative prima della pausa di agosto e delle elezioni di midterm di novembre, in particolare il CLARITY Act sulla regolamentazione crypto, che molti legislatori stanno spingendo per far avanzare.

I leader repubblicani della Camera prevedono di sottoporre il disegno di legge al voto dopo il rientro della Camera dalla pausa, il 23 giugno, hanno riferito a Politico due persone a conoscenza del piano.

Il disegno di legge sulla casa include una formulazione secondo cui la Federal Reserve non può, direttamente o indirettamente, “emettere o creare una central bank digital currency o qualsiasi asset digitale sostanzialmente simile a una central bank digital currency.”

Aggiunge che la clausola scadrà il 31 dicembre 2030 e crea un’esenzione per le stablecoin crypto, ovvero una “valuta denominata in dollari che sia aperta, permissionless e privata.”

La clausola riprende gran parte del linguaggio dell’Anti-CBDC Surveillance State Act del rappresentante repubblicano Tom Emmer, presentato nel giugno 2025 e approvato dalla Camera il mese successivo, ma mai ripreso dal Senato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo nel gennaio 2025 che vieta alle agenzie federali qualsiasi attività legata alle CBDC, affermando che minacciano “la stabilità del sistema finanziario, la privacy individuale e la sovranità degli Stati Uniti.”