Fonte: US Senate Banking Committee GOP
L’accordo significa anche che il Congresso potrà concentrarsi sull’approvazione di altre proposte legislative prima della pausa di agosto e delle elezioni di midterm di novembre, in particolare il CLARITY Act sulla regolamentazione crypto, che molti legislatori stanno spingendo per far avanzare.
I leader repubblicani della Camera prevedono di sottoporre il disegno di legge al voto dopo il rientro della Camera dalla pausa, il 23 giugno, hanno riferito a Politico due persone a conoscenza del piano.
Il disegno di legge sulla casa include una formulazione secondo cui la Federal Reserve non può, direttamente o indirettamente, “emettere o creare una central bank digital currency o qualsiasi asset digitale sostanzialmente simile a una central bank digital currency.”
Aggiunge che la clausola scadrà il 31 dicembre 2030 e crea un’esenzione per le stablecoin crypto, ovvero una “valuta denominata in dollari che sia aperta, permissionless e privata.”
La clausola riprende gran parte del linguaggio dell’Anti-CBDC Surveillance State Act del rappresentante repubblicano Tom Emmer, presentato nel giugno 2025 e approvato dalla Camera il mese successivo, ma mai ripreso dal Senato.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo nel gennaio 2025 che vieta alle agenzie federali qualsiasi attività legata alle CBDC, affermando che minacciano “la stabilità del sistema finanziario, la privacy individuale e la sovranità degli Stati Uniti.”
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