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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Core Lightning conferma molteplici vulnerabilità e prepara un aggiornamento di sicurezza

Ultime notiziePubblicato27 ago 2026

Core Lightning ha consigliato agli operatori di usare la modalità offline se non installano il prossimo aggiornamento, mantenendo attivi ma disconnessi i propri nodi.

Core Lightning, un’implementazione open source della rete Lightning di Bitcoin, ha confermato molteplici vulnerabilità e ha invitato gli operatori dei nodi a installare un prossimo aggiornamento di sicurezza.

Giovedì, Core Lightning ha dichiarato di aver valutato un numero elevato di segnalazioni di Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) generate dall’IA e di aver riscontrato che diverse sono reali. Il progetto ha detto agli operatori di non spegnere completamente i propri nodi, ma di riavviarli con “--offline”, un’opzione che impedisce ai pagamenti di entrare, uscire o essere instradati attraverso il nodo.

In un  post successivo, Core Lightning ha chiarito che l’aggiornamento è la sua raccomandazione principale, mentre il riavvio con --offline è un’alternativa per gli operatori che non hanno effettuato l’aggiornamento.

Le indicazioni offrono agli operatori un’alternativa per proteggere i propri nodi fino all’aggiornamento, senza spegnere completamente il software sottostante. Core Lightning non ha divulgato la natura o la gravità delle vulnerabilità, non ha pubblicato identificativi CVE né segnalato eventuali sfruttamenti o perdite correlati.

Core Lightning ha dichiarato che mantenere attivo il demone gli consente di seguire la blockchain di Bitcoin e di rispondere nel caso in cui una controparte chiuda forzatamente un canale, cosa che un nodo arrestato non può fare. Agli operatori che usano --offline è stato consigliato di rimuoverlo dopo l’aggiornamento, altrimenti i loro nodi resteranno disconnessi.

Le vulnerabilità appena confermate sono separate dalle vulnerabilità di negazione del servizio da remoto divulgate a maggio e luglio, che erano state corrette in versioni precedenti. 

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