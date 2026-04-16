Crypto.com entra nel settore dei prediction market grazie ad High Roller

Crypto.com ha firmato un accordo definitivo con la società di casinò online High Roller Technologies nell’ambito della sua espansione nel settore dei prediction market, in competizione con piattaforme come Kalshi e Polymarket.

In una comunicazione di martedì, High Roller ha dichiarato che l’accordo consentirà al crypto exchange di lanciare “offerte di prediction market basati su eventi” per gli utenti negli Stati Uniti. La nota sottolinea che i contratti sugli eventi saranno offerti tramite CDNA, una piattaforma registrata presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), in un contesto in cui le autorità statali statunitensi competenti in materia di gioco d'azzardo stanno intensificando i controlli sui prediction market.

“Riteniamo che questa partnership ci offra una solida posizione di partenza in un mercato con un significativo potenziale di lungo termine e siamo fiduciosi nella nostra capacità di esecuzione,” ha dichiarato Seth Young, CEO di High Roller.

L'ingresso di Crypto.com nei prediction market è l'ultimo esempio di un crypto exchange che cerca di affacciarsi su quello che potrebbe diventare un mercato da 1.000 miliardi di dollari entro il 2030. La scorsa settimana Binance ha integrato funzionalità simili nella sua app wallet grazie a un accordo con Predict.fun, una piattaforma di prediction market su BNB Chain.

Il prezzo delle azioni di High Roller (ROLR) sul NYSE American è più che raddoppiato in seguito all'annuncio, passando da 5,20 a 10,77 $.

Sebbene la CFTC e i prediction market come Kalshi abbiano sostenuto in tribunale che le leggi federali sulle commodity prevalgono sulle leggi statali in materia di gioco d'azzardo, le società continuano ad affrontare sfide legali in diverse giurisdizioni. Cointelegraph ha chiesto un commento a High Roller ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Gli analisti di Bernstein prevedono che i prediction market si allontaneranno dalle scommesse sportive

Secondo un report pubblicato martedì dagli analisti della società di wealth management Bernstein, sebbene i contratti su eventi sportivi nei prediction market rappresentino il punto di ingresso per molti utenti, non costituiscono “l’obiettivo finale.” Gli analisti prevedono che la quota di contratti basati su eventi sportivi sulle piattaforme di prediction market scenderà da circa il 62% al 31% entro il 2030, man mano che altri mercati prenderanno il sopravvento.

“Ci aspettiamo che il mercato istituzionale si sviluppi attorno a contratti su economia, business e politica, poiché gli investitori cercano un’esposizione più diretta e mirata agli eventi,” hanno affermato gli analisti di Bernstein. “Prevediamo inoltre una domanda di copertura da parte di aziende e compagnie assicurative esposte a rischi specifici legati a determinati eventi.”