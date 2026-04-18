Secondo CoinGecko, il mercato delle criptovalute è entrato in un “crypto winter prolungato”, mentre i volumi di trading spot sugli exchange centralizzati sono crollati nel primo trimestre del 2026.

La capitalizzazione del mercato crypto è scesa di oltre il 20% nel primo trimestre, poiché “il momentum ribassista della fine del 2025 si è scontrato con l’instabilità geopolitica globale”, ha affermato CoinGecko in un report pubblicato giovedì.

Questo ha portato i primi 10 exchange centralizzati per volume spot a registrare un calo del 39% nei volumi di trading nel trimestre conclusosi a marzo, scendendo a 2,7 mila miliardi di dollari dai 4,5 mila miliardi del quarto trimestre del 2025.

Il calo arriva mentre il mercato crypto fatica a mantenere uno slancio positivo dopo che Bitcoin (BTC) ha raggiunto un massimo storico di oltre 126.000 dollari sei mesi fa, con l’intero settore influenzato dai timori di rallentamento economico e dall’incertezza legata alle conseguenze degli attacchi USA-Israele contro l’Iran a febbraio.

I volumi di trading dei primi 10 exchange sono rimasti stabili a 1.000 miliardi di dollari al mese nei mesi di gennaio e febbraio, per poi registrare un calo a marzo. Fonte: CoinGecko

Marzo è stato il “mese più debole”, secondo CoinGecko, con volumi di trading pari a 800 miliardi di dollari — il livello più basso da novembre 2023.

CoinGecko ha affermato che la contrazione del mercato crypto è stata aggravata dalla nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve statunitense, segnalando “un possibile orientamento più hawkish della politica monetaria USA.”

Ha inoltre aggiunto che l’attività di trading giornaliera nel mercato crypto ha registrato “un calo significativo” nel primo trimestre, con volumi medi giornalieri pari a 117,8 miliardi di dollari, in diminuzione del 27% rispetto al quarto trimestre del 2025.

Tutti i primi 10 exchange centralizzati per volumi spot hanno registrato un calo nel primo trimestre, con HTX (ex Huobi) che ha subito “il crollo più marcato” su base trimestrale, con volumi in calo del 55% a 133,6 miliardi di dollari.

Secondo il report, Bitcoin è sceso del 22% nel primo trimestre, “continuando a sottoperformare tutte le altre asset class, nonostante gli indici azionari statunitensi come NASDAQ Composite e S&P 500 abbiano registrato cali rispettivamente del 7,1% e del 4,8%, i peggiori risultati trimestrali dal 2022.”