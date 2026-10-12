La rete DATA migrerà su Sui e dismetterà la propria blockchain

La rete DATA, precedentemente nota come Story, prevede di ritirare la propria blockchain indipendente e trasferire il protocollo per i dati di addestramento dell’IA su Sui, sostenuta da un investimento di 30 milioni di dollari da parte della Sui Foundation.

Il registro Trace del progetto, lanciato a giugno, entrerà a far parte dell’ecosistema Sui, mentre Walrus, una piattaforma di storage decentralizzato nell’ecosistema Sui, diventerà il livello di storage predefinito per le applicazioni gestite dalla DATA Foundation, hanno dichiarato lunedì i partner.

Parlando con Cointelegraph, un portavoce della DATA Foundation ha dichiarato che gestire una blockchain dedicata a un singolo caso d’uso avrebbe significato sostenere i costi dei validatori, della sicurezza della rete e dell’infrastruttura.

«Costruire da soli storage e controllo degli accessi su quella scala avrebbe significato ricostruire ciò che Sui ha già in Walrus e Seal», hanno dichiarato.

La decisione è seguita al rebranding della Story Foundation in DATA Foundation a giugno, con il passaggio dalla concessione di licenze per la proprietà intellettuale alla costruzione di un «full stack per i dati di addestramento dell’IA». La fondazione ha inoltre lanciato Trace per monitorare l’origine e i diritti di licenza dei dati di addestramento.

Con la crescita di Trace fino a oltre 270 milioni di registrazioni in circa quattro mesi, gestire una blockchain indipendente per un unico caso d’uso non aveva più senso, ha dichiarato il rappresentante.

La DATA Network continuerà a operare fino al completamento dell’aggiornamento e, prima dell’aggiornamento, verranno pubblicati un calendario dettagliato e un piano di transizione per i detentori, ha dichiarato la fondazione.

Alla domanda su quanto l’investimento della Sui Foundation avesse influenzato il trasferimento, il rappresentante ha dichiarato che l’investimento da 30 milioni di dollari costituiva una parte separata della partnership.

La catena esistente di DATA Network continuerà a operare fino al completamento dell’aggiornamento. I partner hanno dichiarato che un calendario dettagliato e un piano di transizione per i detentori sarebbero stati pubblicati prima della migrazione.

Articolo correlato: Lo Story Protocol si presenta con il nuovo nome DATA Foundation nella svolta verso l’IA