La BCE inserisce i pagamenti tramite agenti IA nel piano di sviluppo dell’euro digitale

La Banca centrale europea cerca fintech, società di pagamenti e altre organizzazioni per esplorare l’uso degli agenti IA nei pagamenti in euro digitali.

Lunedì la BCE ha aperto le candidature per un nuovo ciclo della sua piattaforma di innovazione dell’euro digitale, dividendo il programma tra test pratici delle funzionalità di pagamento e workshop sugli usi futuri dell’euro digitale.

Il percorso di sperimentazione si svolgerà da gennaio a giugno 2027, con i partecipanti selezionati impegnati nello sviluppo di prototipi per ricevute elettroniche, transazioni tra più parti, pagamenti condizionati e nuove funzionalità front-end.

I workshop nella prima metà del 2027 riguarderanno i pagamenti basati sull’IA, i micropagamenti, le interazioni macchina-macchina e gli usi dell’euro digitale nei servizi pubblici.

Una parte dei partecipanti presenterà i risultati presso la sede della BCE a Francoforte. La BCE ha dichiarato che i risultati potrebbero orientare futuri miglioramenti e casi d’uso dell’euro digitale.

L’euro digitale è una valuta digitale proposta dalla banca centrale per i pagamenti al dettaglio nell’area dell’euro. Opererebbe come contante digitale insieme a banconote e monete.

La BCE ha già selezionato 36 banche e società di pagamenti, tra cui Revolut, Stripe e Deutsche Bank, per un pilota separato di 12 mesi che inizierà nella seconda metà del 2027. Qualsiasi emissione richiederebbe comunque una legislazione dell’UE e una successiva decisione della BCE.

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