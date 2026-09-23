Le autorità di regolamentazione nazionali mapperanno gli usi delle tecnologie rivolti alla clientela, verificheranno un sottoinsieme di imprese e svilupperanno approcci comuni alla vigilanza.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) farà dell’IA e della tokenizzazione il primo oggetto di attenzione di una nuova priorità di vigilanza sull’innovazione digitale a partire dal 2027.

In tutta l’Unione europea, le autorità di vigilanza individueranno i settori in cui sta emergendo la tokenizzazione e documenteranno come le imprese utilizzano o intendono utilizzare l’IA e la tokenizzazione nei prodotti e nei processi che incidono direttamente sugli investitori. Condurranno inoltre verifiche iniziali su un sottoinsieme delle imprese maggiormente interessate.

L’ESMA ha dichiarato mercoledì che la priorità intende aiutare le autorità di vigilanza a sviluppare competenze e approcci comuni, mentre le imprese utilizzano sempre più l’IA e prodotti tokenizzati nei servizi finanziari.

L’iniziativa è una Priorità strategica di vigilanza dell’Unione (USSP), che l’ESMA utilizza per coordinare il lavoro delle autorità di regolamentazione nazionali sui rischi che richiedono attenzione in tutta l’Unione. La sua scheda informativa individua tra i rischi da monitorare gli output dell’IA distorti o fuorvianti, i prodotti che gli investitori potrebbero avere difficoltà a comprendere e la dipendenza da un numero limitato di fornitori terzi.

Ogni tre anni, l’ESMA individua fino a due priorità rilevanti in tutta l’UE e rappresentative degli sviluppi e delle tendenze emergenti.

Le autorità di vigilanza intendono inoltre esaminare ciò che le imprese comunicano agli investitori sulle tecnologie emergenti e condividere esempi di innovazioni che hanno migliorato i risultati per gli investitori, riducono i bias e garantiscono risultati affidabili.

La nuova priorità sarà portata avanti parallelamente a una USSP già esistente sulla resilienza informatica e operativa, avviata nel 2025. Quest’anno l’ESMA concluderà una priorità distinta sulle comunicazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance.

Correlato: L’ESMA avverte che i crescenti legami con le criptovalute potrebbero amplificare i rischi per la finanza tradizionale