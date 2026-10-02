zkAPI di Ethereum è ora operativo sulla mainnet e trasforma una precedente proposta di pagamenti API a conoscenza zero in un’implementazione funzionante per l’accesso privato e prepagato.

La Ethereum Foundation ha annunciato giovedì che zkAPI, un sistema sviluppato con l’Open Anonymity Project per consentire agli utenti di pagare i servizi di IA e altre API senza rivelare la propria identità di fatturazione, è ora attivo sulla mainnet di Ethereum.

Gli utenti depositano fondi in un vault su Ethereum, quindi utilizzano prove a conoscenza zero per dimostrare di avere credito sufficiente a pagare le richieste API senza rivelare quali depositi appartengano loro, secondo un post di Vittorio Rivabella, coordinatore dell’IA nel team dAI della Ethereum Foundation.

Uno dei casi d’uso immediati del sistema è pagare per l’utilizzo dell’IA senza collegare il pagamento a un utente. zkAPI emette chiavi API di breve durata con limiti di spesa predefiniti. Le richieste vengono inviate direttamente al fornitore di IA, mentre l’utilizzo viene regolato separatamente attraverso il livello di pagamento. Il progetto ha inoltre rilasciato un client locale e un kit di sviluppo software, insieme a un’implementazione di chat IA basata su browser.

Il lancio fa seguito a una proposta di febbraio del ricercatore della Ethereum Foundation Davide Crapis e del cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin per crediti d’uso delle API basati su ZK. La nuova versione trasforma quel progetto in un’implementazione funzionante sulla mainnet.

Il concetto è stato presentato come un modo per offrire agli utenti accesso privato e prepagato all’IA e ad altre API con tariffazione a consumo. Tuttavia, zkAPI non nasconde ai fornitori il contenuto delle richieste né i metadati di rete; ciò significa che gli utenti possono ancora essere potenzialmente collegati tra diverse sessioni tramite indirizzi IP, tempistiche o informazioni contenute nelle loro richieste.

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