Mercoledì eToro ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Zengo, provider di wallet crypto self-custodial, rafforzando così l'impegno della piattaforma di trading nei prodotti on-chain, dal momento che gli asset digitali rimangono al centro della sua attività.

L'accordo consentirà a eToro di integrare la tecnologia dei wallet di Zengo e di ampliare la propria offerta in settori quali gli asset tokenizzati, i mercati predittivi, i perpetual e i prodotti a rendimento, secondo quanto riferito dalla società. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Bloomberg riferisce che la transazione ha un valore di circa 70 milioni di dollari, per lo più in liquidità, citando una fonte vicina alla vicenda.

Il CEO Yoni Assia ha dichiarato durante una chiacchierata informale alla Paris Blockchain Week che l'acquisizione si inserisce nell'impegno di eToro di attrarre una base di utenti più nativa delle criptovalute, espandendosi al contempo oltre i prodotti di intermediazione regolamentati verso un'infrastruttura self-custodial.

Le attività legate alle criptovalute sono diventate un'importante fonte di entrate per la piattaforma. eToro ha riportato un totale di ricavi e proventi pari a 13,8 miliardi di dollari nel 2025, di cui 12,98 miliardi di dollari provenienti da asset crypto.

Yoni Assia, amministratore delegato di eToro, durante un intervento alla Paris Blockchain Week nel 2026. Fonte: Cointelegraph

Assia mantiene obiettivo di 250.000$ per Bitcoin

In occasione della Paris Blockchain Week, Assia ha dichiarato di prevedere che l'attuale rallentamento del mercato durerà ancora un trimestre prima che Bitcoin (BTC) torni a una fase di accumulo, spingendo infine il token oltre i 250.000$.

”Bitcoin è sulla buona strada per raggiungere, alla fine, i 250.000$, i 500.000$ e oltre.”

L'amministratore delegato di eToro è solo l'ultima figura di spicco del settore a prevedere un obiettivo di prezzo di 250.000$ per Bitcoin, sulla scia del cofondatore di BitMEX Arthur Hayes e dell'autore di “Rich Dad Poor Dad” Robert Kiyosaki.

Tuttavia, altre grandi aziende rimangono divise sull'andamento di Bitcoin per il resto dell'anno, con alcune che mettono in dubbio la validità della teoria del ciclo quadriennale.

Galaxy Digital ha esortato gli investitori alla cautela e ha descritto l'anno a venire come “troppo caotico per poterlo prevedere”, citando incognite incombenti quali le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e i cambiamenti nella politica monetaria.

Principali asset per capitalizzazione di mercato. Fonte: CompaniesMarketCap

Indipendentemente dai tempi, un rialzo di Bitcoin a 250.000$ richiederebbe un aumento del prezzo di circa 3,3 volte e comporterebbe una capitalizzazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari. Ciò renderebbe BTC il secondo asset più grande al mondo dopo l'oro, salendo dal 12° posto, in base ai dati di CompaniesMarketCap.