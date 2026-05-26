L’emittente di stablecoin StablR ha dichiarato di aver subito un exploit, che ha causato il depeg delle sue stablecoin in euro e dollari USA.

La società di sicurezza blockchain Blockaid ha dichiarato domenica che l’exploit aveva finora sottratto 2,8 milioni di dollari. StablR ha affermato in un post su X di aver identificato un exploit e di essere al lavoro “per contenerlo e minimizzarne l’impatto”.

Blockaid ha dichiarato di sospettare che la causa dell’exploit sia la compromissione della chiave privata di uno dei proprietari di un wallet multisignature utilizzato per il mint delle stablecoin, che avrebbe consentito a uno dei tre partecipanti di firmare una transazione.

Fonte: StablR

L’attaccante si è aggiunto come proprietario, ha sostituito gli altri owner e ha mintato 8,35 milioni di USDR e 4,5 milioni di EURR, causando il depeg delle stablecoin, ha dichiarato Blockaid.

L’attaccante ha poi scambiato su exchange decentralizzati i token mintati, del valore di circa 10,4 milioni di dollari, ottenendo solo 1.115 ETH, pari a circa 2,8 milioni di dollari, a causa della scarsa liquidità.

L’exploit si aggiunge agli oltre dodici importanti attacchi crypto avvenuti finora questo mese, secondo DeFiLlama, con exploit significativi che hanno colpito THORChain, Verus Bridge, Echo Protocol e Polymarket.

La stablecoin in euro di StablR, EURR, che ha una capitalizzazione di mercato di 14 milioni di dollari, ha perso il 23% del proprio valore, causando il depeg dell’asset dal suo ancoraggio a 1,15 $ fino a 88 centesimi, secondo CoinGecko.

Nel frattempo, la stablecoin in dollari statunitensi di StablR, USDR, con una capitalizzazione di mercato di 11 milioni di dollari, è scesa a 70 centesimi domenica mattina.

StablR emette stablecoin regolamentate e collateralizzate, ancorate all’euro e al dollaro USA, con riserve detenute in conti segregati.

Tether, il più grande emittente di stablecoin al mondo, ha investito in StablR nel dicembre 2024.

L'EURR subisce un crollo del 23%. Fonte: Peckshield

Gli exploit DeFi continuano ad aumentare

Le chiavi private compromesse stanno diventando un vettore di attacco sempre più comune, con diversi protocolli DeFi che hanno recentemente subito exploit a causa di una cattiva gestione.

Volo Vault, Wasabi Perps, Echo Bridge e Polymarket sono stati tutti colpiti da exploit legati a chiavi private o admin key negli ultimi due mesi.

Nel frattempo, il bridge cross-chain Bitcoin Map Protocol è stato sfruttato tramite un bug in uno smart contract il 21 maggio, quando un attaccante ha mintato un quadrilione di token MAPO.