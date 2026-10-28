L’operatore di borsa Euronext ha sospeso mercoledì l’ETP su Zcash di CoinShares, il giorno in cui era previsto il debutto delle contrattazioni su Euronext Paris.

In un avviso di mercoledì, l’operatore di borsa ha dichiarato che il CoinShares Zcash ETP (ZCSH) era sospeso dalle negoziazioni su Euronext Paris fino a nuovo avviso. L’avviso non ha fornito una motivazione per la decisione.

L’ETP su Zcash di CoinShares resterà sospeso finché «le operazioni standard di regolamento non potranno essere pienamente supportate dal depositario centrale di titoli (CSD)», ha dichiarato a Cointelegraph Flavio Bornancin-Tomasella, responsabile stampa e comunicazione di Euronext, aggiungendo che la misura era strettamente limitata ai «requisiti operativi di regolamento».

La sospensione ritarda quello che sarebbe stato il quarto ETP basato su Zcash quotato in Europa. Tra le altre società che hanno lanciato ETP su Zcash all’inizio di quest’anno figurano 21Shares, Virtune e Valor.

CoinShares aveva annunciato il lancio previsto del suo ETP su ZCASH su Euronext Paris già mercoledì. Cointelegraph ha contattato CoinShares per un commento sulla questione, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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