Il CEO di Robinhood Vlad Tenev afferma che l’incertezza sulla durata delle norme statunitensi sulla tokenizzazione potrebbe impedire agli investitori di impegnare asset sostanziali nei mercati tokenizzati, nonostante l’autorità di regolamentazione dei titoli abbia aperto quest’anno una via temporanea alla negoziazione on-chain di azioni.

Parlando durante la call sugli utili del terzo trimestre di Robinhood, martedì, Tenev ha accolto con favore l’ esenzione per l’innovazione della SEC, ma ha affermato che sarebbero state necessarie ulteriori norme o leggi per garantire una certezza normativa a più lungo termine.

«Per quanto riguarda l’esenzione per l’innovazione, penso che sia un passo davvero positivo... Credo che si debba fare di più per dare alle persone un minimo di certezza perché, parlando con i clienti, penso che l’incertezza su ciò che accadrà tra cinque anni potrebbe rappresentare un ostacolo, diciamo, a collocare asset seri su questa tecnologia».

Le offerte di azioni tokenizzate hanno incontrato la resistenza degli emittenti tradizionali. Microsoft, Alphabet e Goldman Sachs erano tra le 16 società che si sono opposte all’offerta delle proprie azioni sulla piattaforma OKXICE proposta, mentre Adam Aron, CEO di AMC, ha criticato separatamente i prodotti azionari tokenizzati di Robinhood.

Nonostante l’incertezza normativa, Binance Research stima che il mercato delle azioni tokenizzate potrebbe crescere fino a 349 miliardi di dollari entro il 2030 nello scenario di base, rispetto ai 4,43 miliardi di dollari del 15 settembre.

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«Ritengo quindi ancora necessarie alcune norme o leggi, anche se, naturalmente, si tratta di un passo positivo, e speriamo di poter condividere presto ulteriori informazioni sui nostri piani di tokenizzazione negli Stati Uniti», ha dichiarato Tenev.

Interpellato sui token azionari di società private, Tenev ha affermato che Robinhood intende lanciare questi prodotti all’estero, in base agli accordi normativi. Negli Stati Uniti, Tenev ha dichiarato che la società sta lavorando per trovare una soluzione conforme agli attuali limiti di accreditamento.

Robinhood offre circa 200 token azionari su Robinhood Chain. I prodotti sono garantiti da azioni sottostanti, ma strutturati come titoli di debito tokenizzati, offrendo un’esposizione economica senza gli stessi diritti degli azionisti delle azioni convenzionali.

Questa distinzione esclude l’attuale struttura dall’esenzione per l’innovazione della SEC, che richiede diritti equivalenti, inclusi dividendi e diritti di voto.

I ricavi di Robinhood Crypto crollano del 55%

I commenti di Tenev sono arrivati mentre Robinhood comunicava un calo del 55% su base annua dei ricavi da criptovalute, a 120 milioni di dollari nel terzo trimestre, mentre il volume nominale degli scambi crypto è diminuito del 38%, a 50 miliardi di dollari.

Il volume degli scambi sull’app Robinhood è diminuito del 48%, a 21 miliardi di dollari, mentre quello di Bitstamp è calato del 28%, a 29 miliardi di dollari.

L’attività di Robinhood nel mercato predittivo è andata nella direzione opposta. I ricavi dai contratti sugli eventi sono aumentati di sei volte, a 173 milioni di dollari, mentre i contratti scambiati sono cresciuti di oltre sette volte, raggiungendo 16,4 miliardi.

Nel complesso, i ricavi netti totali sono aumentati del 12%, raggiungendo il record di 1,42 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti. L’utile per azione rettificato è stato di 0,60 dollari, mancando le stime di 4 centesimi.

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