Mirae Asset Securities emette note tokenizzate su Solana

L’unità di Mirae Asset Securities a Hong Kong, una delle maggiori società di intermediazione mobiliare della Corea del Sud, ha emesso note tokenizzate su Solana per investitori istituzionali.

La transazione ha riguardato note a tasso variabile con scadenza a sei mesi, emesse nell’ambito del programma di note strutturate da 3 miliardi di dollari della società, secondo l’ annuncio di mercoledì. L’operatore di infrastrutture per i mercati digitali Marketnode, con sede a Singapore, ha agito in qualità di distributore autorizzato.

Mirae Asset Securities ha gestito l’emissione dei token, i pagamenti e il ciclo di vita delle note utilizzando la propria infrastruttura digitale interna. La società ha dichiarato che la transazione potrebbe fornire un modello per distribuire una gamma più ampia di prodotti strutturati attraverso canali basati sulla blockchain.

La società di intermediazione mobiliare fa parte del Mirae Asset Financial Group sudcoreano, le cui attività comprendono intermediazione, investment banking, gestione patrimoniale e assicurazioni.

Il gruppo sta espandendo le proprie attività nel settore degli asset digitali: a luglio, la consociata Mirae Asset Consulting ha acquisito una partecipazione di controllo nell’exchange di criptovalute Korbit, che da allora si è rinominato Digital X.

La divisione di gestione patrimoniale del gruppo, Mirae Asset Global Investments, gestisce i marchi di fondi negoziati in borsa Global X e TIGER. Il suo sito web indica 275 miliardi di dollari di asset degli ETF in gestione a giugno 2026 e descrive la propria attività sugli ETF come la dodicesima più grande al mondo.

Articolo correlato: Hong Kong indica Solana Company, quotata al Nasdaq, come impresa strategica