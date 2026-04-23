Un consorzio di 12 banche europee guidato da Qivalis ha selezionato il digital asset custody provider Fireblocks per fornire l’infrastruttura di una stablecoin in euro conforme al regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA), secondo un comunicato di martedì condiviso con Cointelegraph.

La stablecoin di Qivalis è destinata a supportare casi d’uso istituzionali come regolamento, tesoreria e asset tokenizzati. Fireblocks ha dichiarato che fornirà tecnologia di tokenizzazione, infrastruttura wallet, custodia e altri strumenti e funzionalità fondamentali per garantire la conformità, tra cui verifica dell’identità e screening delle sanzioni.

Il gruppo punta a un lancio nella seconda metà del 2026, subordinato all’approvazione della banca centrale olandese De Nederlandsche Bank, nell’ambito del quadro normativo MiCA dell’Unione Europea.

Qivalis, società con sede nei Paesi Bassi sostenuta da grandi banche tra cui BBVA, BNP Paribas, ING e UniCredit, ha dichiarato nel comunicato di voler emettere un token in euro completamente regolamentato e garantito 1:1, strutturato come istituto di moneta elettronica sotto supervisione olandese.

Il progetto arriva mentre le stablecoin denominate in dollari dominano il mercato globale. Secondo i dati di DeFiLlama, la capitalizzazione totale del mercato delle stablecoin è pari a circa 320 miliardi di dollari, con circa il 99% dell’offerta legata al dollaro statunitense e solo una piccola quota denominata in euro.

Banche e policymaker europei stanno intensificando gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle stablecoin in dollari nei pagamenti digitali e nei processi di regolamento, mentre istituzioni finanziarie e aziende europee stanno selezionando partner e infrastrutture per accelerare lo sviluppo di stablecoin in euro in tutta la regione.

Capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin. Fonte: DeFiLlama

Un portavoce di Fireblocks ha dichiarato a Cointelegraph che il progetto è stato concepito come uno “strumento di regolamento regolamentato e nativo in euro” destinato alle istituzioni europee, anziché ricorrere ad alternative basate sul dollaro o a token in euro di minore entità privi di un sostegno bancario comparabile.

Qivalis è stata fondata alla fine del 2025 come joint venture con sede ad Amsterdam per ottenere la licenza come istituto di moneta elettronica, riunendo nove e poi dodici banche europee sotto un'unica struttura di governance per emettere una stablecoin condivisa ancorata all'euro.

Le banche europee promuovono una stablecoin in euro per contrastare il dominio del dollaro

L’iniziativa segue anche gli avvertimenti della Bank for International Settlements e di altri regolatori secondo cui alcune stablecoin denominate in dollari potrebbero funzionare più come strumenti di investimento che come denaro, a causa della loro dipendenza da titoli a breve termine.

Lunedì, il direttore generale della BIS, Pablo Hernández de Cos, ha ribadito questo avvertimento, sollecitando una maggiore coordinazione globale nella regolamentazione delle stablecoin per affrontare i rischi transfrontalieri e prevenire lacune nella supervisione.

All’inizio di questo mese, il primo vice governatore della Bank of France, Denis Beau, ha invitato l’Unione Europea a limitare l’uso delle stablecoin denominate in valute diverse dall’euro nei pagamenti quotidiani, al fine di ridurre l’arbitraggio normativo in situazioni di stress.