La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti ha proposto nuove norme per regolamentare gli emittenti di stablecoin soggetti alla sua vigilanza, in conformità con il GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), entrato in vigore nove mesi fa.

In una dichiarazione rilasciata martedì, la FDIC ha affermato che il proprio consiglio di amministrazione ha votato a favore dell'emissione di una proposta volta a definire standard in materia di riserve, rimborso, capitale, gestione del rischio e custodia per gli emittenti di stablecoin e gli istituti di deposito assicurati sotto la sua supervisione.

La FDIC garantisce i depositi presso oltre 4.000 istituti finanziari e vigila su più di 2.700 banche e casse di risparmio al fine di mantenere la stabilità del sistema finanziario statunitense.

Il GENIUS Act, entrato in vigore a luglio, ha conferito alla FDIC l'autorità di vigilare sull'attività relativa alle stablecoin all'interno delle banche e degli istituti da essa controllati, sebbene la sua entrata in vigore sia prevista per il 18 gennaio 2027, se non prima.

Assicurazione FDIC non tutela direttamente detentori di token

Sebbene i depositi di riserva a garanzia di una stablecoin di pagamento sarebbero assicurati in base alle norme proposte dalla FDIC, tale protezione non si estenderà ai detentori di stablecoin, ha affermato la FDIC.

La FDIC ha sostenuto che considerare i detentori di stablecoin come depositanti assicurati “sembra incoerente” con il divieto previsto dal GENIUS Act che le stablecoin di pagamento siano soggette all'assicurazione federale sui depositi.

Tuttavia, la FDIC ha affermato che le sue norme fornirebbero comunque un “ambiente più sicuro” per i detentori di stablecoin, offrendo loro “una maggiore garanzia che le loro stablecoin di pagamento siano soggette a standard normativi e di vigilanza più elevati”.

FDIC invita a fornire feedback

La FDIC ha invitato il pubblico a fornire un riscontro su 144 domande relative alle modalità di regolamentazione degli emittenti di stablecoin. I commenti potranno essere inviati nei prossimi 60 giorni.

Si tratta della seconda proposta della FDIC per l’attuazione del GENIUS Act, che fa seguito al piano del 19 dicembre volto a istituire una procedura di richiesta per gli IDI che intendono ottenere l’approvazione per l’emissione di stablecoin di pagamento tramite società controllate.

Anche l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sta lavorando all'attuazione del GENIUS Act. L'OCC coprirebbe un ambito di attività relativo alle stablecoin più ampio rispetto alla FDIC, poiché supervisiona le controllate delle banche nazionali e alcuni emittenti non bancari.