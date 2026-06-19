Un residente della Florida di 56 anni si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale di cospirazione finalizzata alla gestione di un’attività di money transmitting senza licenza, in relazione a una piattaforma crypto fraudolenta da 1,8 miliardi di dollari.

Secondo una dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Maryland, Rodney “Bitcoin Rodney” Burton avrebbe cospirato per fornire servizi di money transmitting senza licenza al fine di promuovere HyperFund, uno schema globale di wire fraud.

Kelly O. Hayes, Procuratore Federale del Distretto del Maryland, insieme ad agenti dell’unità della Washington Internal Revenue Service Criminal Investigation e dell’Homeland Security Investigations di New York, ha annunciato mercoledì la dichiarazione di colpevolezza di Burton.

HyperFund è uno dei più grandi schemi di frode crypto, che ha colpito migliaia di investitori in tutto il mondo. È paragonabile ad alcuni dei maggiori collassi in stile Ponzi del settore, come OneCoin, che ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari, e BitConnect, che si stima abbia causato perdite agli investitori per oltre 2 miliardi di dollari.

I procuratori hanno affermato che HyperFund prometteva falsamente agli investitori rendimenti passivi giornalieri compresi tra lo 0,5% e l’1%, sostenendo che i pagamenti provenissero da ricavi del crypto mining che in realtà non possedeva.

Secondo l’accordo di patteggiamento, tra giugno 2020 e gennaio 2022, Burton ha promosso HyperFund e ha utilizzato i fondi degli investitori per arricchirsi.

Burton controllava inoltre diverse società che affermavano di offrire servizi di consulenza e ha ricevuto personalmente almeno 7,8 milioni di dollari in proventi dall’operazione, secondo l’annuncio.

Burton rischia cinque anni

Nel gennaio 2024, i procuratori federali del Maryland hanno annunciato accuse contro altre due persone per aver orchestrato lo schema. I co-cospiratori Sam Lee, australiano di 35 anni, e Brenda Chunga, del Maryland, hanno affrontato accuse di cospirazione finalizzata a commettere frode sui titoli e wire fraud.

La sentenza di Chunga è stata rinviata più volte ed è ora fissata per il 29 giugno, mentre Lee, presunto co-fondatore di HyperFund, non è stato dichiarato colpevole di nulla.

HyperCapital è stata lanciata nel gennaio 2022 come ecosistema DeFi, poi rilanciata sei mesi dopo come HyperFund. Dopo diversi rebrand, lo schema è collassato nel novembre 2022.

Burton rischia una pena massima di cinque anni in carcere federale per cospirazione finalizzata alla gestione di un’attività di money transmitting senza licenza, e la sentenza è fissata per il 23 luglio.