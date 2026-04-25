Chris Giancarlo, ex presidente della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, lascia la professione legale per diventare consulente a tempo pieno di aziende operanti nel settore delle criptovalute.

Giancarlo, soprannominato “Crypto Dad” durante il suo mandato per il suo impegno a favore delle criptovalute, ha pubblicato domenica su X un post in cui annunciava di lasciare lo studio legale Willkie Farr & Gallagher e di ritirarsi definitivamente dalla professione legale per dedicarsi alla consulenza alle aziende del settore delle criptovalute e del fintech.

“D'ora in poi, dedicherò il mio tempo a fornire consulenza ai fondatori e agli sviluppatori di FinTech e Digital Assets, ai loro amministratori delegati e ai loro consigli di amministrazione, alla ricerca e alla scrittura su questioni di politica pubblica, e a continuare a lavorare con programmi senza scopo di lucro”, ha affermato.

Giancarlo ha prestato giuramento come commissario della CFTC nel 2014 durante l'amministrazione Obama, prima che il presidente Donald Trump lo nominasse presidente, carica che ha ricoperto tra agosto 2017 e luglio 2018.

Durante il suo mandato come presidente, ha supervisionato l'approvazione dei primi mercati dei futures su Bitcoin negli Stati Uniti e si è guadagnato il soprannome di “Crypto Dad” per il suo precoce sostegno al settore e la sua difesa della regolamentazione.

Giancarlo ha continuato a esprimersi sulle questioni normative relative alle criptovalute e ha fornito consulenza alla banca specializzata in criptovalute Sygnum, aiutando l'azienda a orientarsi in materia di normative globali e partnership strategiche.

Ad inizio marzo, Giancarlo è stato ospite di una puntata del podcast “The Wolf of All Streets” di Scott Melker e ha minimizzato i timori relativi al fatto che importanti pacchetti normativi proposti, come il CLARITY Act, non stiano facendo progressi al Congresso, sostenendo che la CFTC e la Securities and Exchange Commission sarebbero comunque in grado di stabilire regole per portare chiarezza nel settore.

Giancarlo ha riconosciuto, tuttavia, che ciò potrebbe dissuadere le banche dall’approfondire il loro impegno nel settore e ha sottolineato l’importanza di abbracciare la tecnologia.

“Ritengo che vi sia la consapevolezza che questa sia la nuova architettura della finanza e che, negli Stati Uniti, le nostre istituzioni finanziarie siano le più influenti al mondo. Dobbiamo modernizzarle. Dobbiamo adottare questa tecnologia”, ha affermato.

Giancarlo non è l’unico presidente della CFTC ad aver compiuto il passaggio dal settore pubblico a quello delle criptovalute. A dicembre, l’ex presidente ad interim della CFTC Caroline Pham ha lasciato l’incarico per diventare responsabile legale presso la società di criptovalute MoonPay.