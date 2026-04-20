Hong Kong concede prime licenze per stablecoin ad Anchorpoint e HSBC

Hong Kong ha concesso le prime licenze per l'emissione di stablecoin, approvando Anchorpoint Financial e la Hongkong and Shanghai Banking Corporation nell'ambito di un nuovo quadro normativo supervisionato dall'Autorità Monetaria di Hong Kong (HKMA).

Venerdì l'HKMA ha annunciato il primo gruppo di licenziatari, segnando le prime approvazioni nell'ambito del proprio regime sulle stablecoin.

Anchorpoint Financial è la joint venture per le stablecoin costituita da Standard Chartered Bank (Hong Kong), Animoca Brands e Hong Kong Telecommunications. La Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited è l'entità bancaria con sede a Hong Kong di HSBC e una delle tre banche emittenti di banconote della città.

Le prime approvazioni evidenziano l'approccio cauto di Hong Kong, con le autorità di regolamentazione che sembrano favorire gli emittenti legati alle banche e sostenuti da istituzioni nella fase iniziale del regime.

L'annuncio arriva dopo settimane di notizie non confermate sui potenziali licenziatari e una scadenza di marzo non rispettata, segnando un inizio cauto per l'introduzione delle licenze per le stablecoin a Hong Kong. L'amministratore delegato dell'HKMA Eddie Yue aveva dichiarato a febbraio che un numero molto limitato di emittenti avrebbe ottenuto la licenza a marzo, una scadenza che l'HKMA alla fine non ha rispettato prima di concedere le prime approvazioni.

Il regime sulle stablecoin di Hong Kong è entrato in vigore il 1° agosto 2025 e richiede agli emittenti di stablecoin ancorate a valute legali di ottenere una licenza HKMA e di soddisfare le norme relative alla copertura delle riserve, al rimborso, alla governance e ai controlli antiriciclaggio.

Denominazione dei concessionari nel registro pubblico. Fonte: HKMA

Hong Kong introduce regime su stablecoin dopo alcuni ritardi

Il regime sulle stablecoin conferisce inoltre all'HKMA il potere di indagare sulle violazioni e di adottare misure coercitive, tra cui multe, sospensioni e revoche delle licenze.

Yue ha affermato che il nuovo regime offre agli emittenti di stablecoin un quadro normativo per operare a Hong Kong, imponendo al contempo misure di salvaguardia in materia di protezione degli utenti e gestione dei rischi.

Secondo l'HKMA, gli emittenti autorizzati dovrebbero avviare le loro attività nei prossimi mesi.

Il 1° aprile, l'HKMA ha dichiarato di stare portando avanti attivamente il processo di concessione delle licenze dopo aver mancato la scadenza inizialmente prevista per marzo.

Precedenti notizie riportate dai media indicavano anche alcuni possibili favoriti. Il 13 marzo, HSBC e una joint venture sostenuta da Standard Chartered erano state indicate come probabili beneficiarie, ma l'autorità di regolamentazione non aveva confermato alcun nome in quel momento.

Cointelegraph ha contattato l'HKMA per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta al momento della pubblicazione.