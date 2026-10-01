Le autorità statali hanno accettato di rinviare di sei mesi la tassa dello 0,2% sulle criptovalute dopo che alcune cause legali e le proteste del settore hanno sostenuto che il disegno di legge fosse stato approvato in fretta dal legislatore.

Le organizzazioni di advocacy delle criptovalute che hanno promosso una causa contro la Digital Asset Tax dell’Illinois hanno riferito che le autorità statali hanno accettato di rinviarne l’attuazione di sei mesi.

In un atto depositato giovedì presso il tribunale di circoscrizione della contea di Sangamon, in Illinois, il gruppo di advocacy per le criptovalute e la blockchain Digital Chamber ha dichiarato che l’Illinois avrebbe rinviato dal 1° gennaio al 1° luglio 2027 una tassa dello 0,2% sugli asset digitali. A luglio, l’organizzazione ha fatto causa al procuratore generale dell’Illinois Kwame Raoul e al funzionario del Dipartimento delle Entrate David Harris, sostenendo che la tassa fosse stata «inserita di nascosto nel bilancio dello Stato» senza dibattito né consultazione pubblica.

«Le Parti concordano che il rinvio della data di entrata in vigore della Tassa dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 consentirà di esaminare e decidere ordinatamente le questioni giuridiche sottostanti senza pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le difese nel merito di alcuna Parte», si legge nell’atto.

Fonte: Digital Chamber

La tassa sugli asset digitali era stata inserita in un disegno di legge del Senato come parte del bilancio dello Stato dell’Illinois per l’anno fiscale 2027, firmato e trasformato in legge dal governatore JB Pritzker a giugno. In base alla legge, i broker di criptovalute avrebbero dovuto applicare una tassa dello 0,2%, pena il rischio di reclusione e sanzioni pecuniarie a partire dal 1° gennaio.

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Il CEO di Digital Chamber Cody Carbone ha definito il rinvio una «grande vittoria» per il settore delle criptovalute, ma ha affermato che l’organizzazione avrebbe continuato a tentare di abrogare la tassa in tribunale.

«[U]n rinvio non è un’abrogazione», ha dichiarato Carbone. «Il lavoro non è finito e non ci fermeremo finché questa tassa non sarà definitivamente annullata».

È probabile che altre cause siano ancora pendenti presso il tribunale statale.

La causa di Digital Chamber era distinta dalle azioni legali intraprese ad agosto dal Crypto Council for Innovation (CCI) e dalla Blockchain Association (BA). Le due associazioni di categoria si sono opposte alla tassa sulle criptovalute per motivi costituzionali e in seguito hanno chiesto di bloccarne l’attuazione del 1° gennaio con un’ingiunzione preliminare.

A giovedì, lo stato della causa di CCI e BA non era chiaro, considerato l’accordo per un rinvio di sei mesi. Cointelegraph ha contattato le organizzazioni per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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