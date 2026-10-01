Fonte: Digital Chamber
La tassa sugli asset digitali era stata inserita in un disegno di legge del Senato come parte del bilancio dello Stato dell’Illinois per l’anno fiscale 2027, firmato e trasformato in legge dal governatore JB Pritzker a giugno. In base alla legge, i broker di criptovalute avrebbero dovuto applicare una tassa dello 0,2%, pena il rischio di reclusione e sanzioni pecuniarie a partire dal 1° gennaio.
Articolo correlato: Le norme provvisorie dell’Illinois sulla tassa sulle criptovalute illustrano il trattamento di DeFi e stablecoin
Il CEO di Digital Chamber Cody Carbone ha definito il rinvio una «grande vittoria» per il settore delle criptovalute, ma ha affermato che l’organizzazione avrebbe continuato a tentare di abrogare la tassa in tribunale.
«[U]n rinvio non è un’abrogazione», ha dichiarato Carbone. «Il lavoro non è finito e non ci fermeremo finché questa tassa non sarà definitivamente annullata».
La causa di Digital Chamber era distinta dalle azioni legali intraprese ad agosto dal Crypto Council for Innovation (CCI) e dalla Blockchain Association (BA). Le due associazioni di categoria si sono opposte alla tassa sulle criptovalute per motivi costituzionali e in seguito hanno chiesto di bloccarne l’attuazione del 1° gennaio con un’ingiunzione preliminare.
A giovedì, lo stato della causa di CCI e BA non era chiaro, considerato l’accordo per un rinvio di sei mesi. Cointelegraph ha contattato le organizzazioni per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.
Rivista: Gli exchange che segnalano i guadagni sulle criptovalute all’IRS trasformano le tasse in un incubo