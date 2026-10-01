Più di 50.000 europei hanno esortato la Commissione europea ad allentare le restrizioni sui reward delle stablecoin nell’ambito della revisione del quadro dell’Unione sui mercati delle cripto-attività (MiCA), secondo il gruppo di advocacy crypto Stand With Crypto EU.

La campagna è arrivata mentre mercoledì la Commissione chiudeva la consultazione sulla revisione del MiCA, con Stand With Crypto EU che chiedeva di consentire ai fornitori regolamentati di stablecoin di offrire incentivi, tra cui cashback, vantaggi fedeltà e riduzioni delle commissioni.

Il gruppo ha affermato che più di 50.000 sostenitori hanno scritto alla Commissione durante la consultazione, mentre oltre 126.000 persone hanno firmato separatamente la sua petizione per chiedere un approccio dell’UE più permissivo nei confronti delle stablecoin.

Veicolo della campagna di Stand With Crypto EU davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, in Belgio. Fonte: Stand With Crypto EU

Il MiCA vieta agli emittenti e ai fornitori di servizi per crypto di pagare interessi sulle stablecoin, una restrizione che, secondo Stand With Crypto, pone questi prodotti in una posizione di svantaggio rispetto ai depositi bancari e ad altri prodotti di moneta elettronica che possono offrire vantaggi ai clienti.

Stand With Crypto ha affermato che la campagna ha generato più di sei volte le 8.221 risposte inviate alla consultazione della Banca centrale europea (BCE) sull’euro digitale e ha superato di gran lunga le 198 risposte ricevute durante la consultazione della Commissione del 2020 sulle norme relative alle criptovalute.

Stand With Crypto chiede all’UE di competere con gli Stati Uniti

«Chiediamo alla Commissione di utilizzare la revisione del MiCA per consentire alle stablecoin regolamentate di offrire reward ai detentori», ha dichiarato a Cointelegraph Harry Pearce Gould, direttore generale di Stand With Crypto EU.

Alla domanda se l’Europa dovesse guardare a modelli normativi al di fuori dell’UE, Pearce Gould ha indicato gli Stati Uniti:

Gli Stati Uniti hanno scelto chiaramente di sostenere le stablecoin come livello di regolamento per la tokenizzazione. L’Europa non deve copiarli, ma deve competere con loro.

Ha aggiunto che consentire i reward potrebbe aiutare le stablecoin denominate in euro ad acquisire adozione e a competere con le stablecoin denominate in dollari.

«Le stablecoin in euro solide sono importanti per il ruolo globale dell’euro e per la sovranità dei pagamenti dell’UE», ha affermato.

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Le banche centrali dell’UE chiedono modifiche alle norme sulle stablecoin

La campagna arriva mentre le banche centrali europee spingono per modifiche più ampie al trattamento delle stablecoin previsto dal MiCA.

In una risposta del 22 settembre alla revisione del MiCA della Commissione europea, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha chiesto che l’attuale divieto di interessi sulle stablecoin venga esteso agli accordi di prestito, finanziamento e staking che generano rendimento.

Il SEBC ha inoltre proposto di sostituire i requisiti del MiCA che impongono agli emittenti di stablecoin di detenere una quota minima delle proprie riserve in depositi bancari con soglie di liquidità. Le banche centrali hanno sostenuto che le norme attuali potrebbero mettere sotto pressione i finanziatori se una corsa alle stablecoin costringesse un emittente a ritirare rapidamente i depositi.

La BCE ha evidenziato separatamente un potenziale disallineamento di liquidità, osservando a giugno che le stablecoin regolano le transazioni 24/7, mentre i loro asset di riserva potrebbero ancora operare secondo tempistiche di regolamento tradizionali.

Fonte: Banca centrale europea

Le proposte arrivano tra le più ampie preoccupazioni della BCE riguardo al potenziale impatto delle stablecoin sulla stabilità finanziaria.

A maggio, la presidente della BCE Christine Lagarde ha avvertito che uno spostamento dei depositi dalle banche alle stablecoin potrebbe indebolire il credito bancario e la trasmissione della politica monetaria, sostenendo al contempo che l’Europa dovrebbe invece dare priorità a un’infrastruttura finanziaria tokenizzata ancorata alla moneta della banca centrale.

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