Secondo quanto riferito, la banca centrale iraniana ha allentato i controlli sui cambi per incoraggiare le imprese a riportare in patria i proventi esteri, anche attraverso le criptovalute, mentre le sanzioni statunitensi si inaspriscono.

Ciò include l’uso di USDt (USDT) di Tether e Bitcoin (BTC) per regolare transazioni transfrontaliere attraverso gli exchange di criptovalute iraniani, ha riferito mercoledì il Financial Times.

Gli esportatori possono inoltre usare i propri proventi per finanziare direttamente le importazioni senza prima vendere la valuta estera attraverso la piattaforma valutaria del governo ai tassi ufficiali, ha affermato il rapporto.

La Banca centrale dell’Iran non ha risposto alla richiesta di commento di Cointelegraph.

A giugno, la società di analisi blockchain TRM Labs ha riferito di flussi per oltre 3,8 miliardi di dollari tra l’exchange di criptovalute CoinEx e soggetti iraniani sanzionati nell’arco di oltre sette anni. CoinEx ha negato di avere rapporti commerciali con il governo iraniano o con gli exchange iraniani nazionali e ha dichiarato di non aver mai fornito canali di finanziamento a soggetti sanzionati.

All’inizio di giugno, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato quattro exchange iraniani di criptovalute nell’ambito della sua campagna “Economic Fury”. Pochi giorni prima delle sanzioni, il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano sequestrato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute iraniane.

Il 14 luglio, Bessent ha dichiarato che le autorità statunitensi avevano disposto il congelamento di oltre 130 milioni di dollari in criptovalute detenuti in portafogli collegati alla banca centrale iraniana.

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