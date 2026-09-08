Tazapay gestisce un volume annualizzato di 25 miliardi di dollari e offre canali di pagamento in oltre 100 mercati, ampliando la portata dei pagamenti in USDC di Circle.

[Aggiornamento delle 13:30 UTC dell’8 settembre: aggiunti il prezzo di acquisto di 400 milioni di dollari e i termini del pagamento in azioni comunicati nel deposito di Circle presso la SEC.]

Circle ha accettato di acquisire Tazapay, una piattaforma di pagamenti transfrontalieri con sede a Singapore, in un’operazione interamente in azioni da 400 milioni di dollari, il cui perfezionamento è previsto nel 2027.

Circle pagherà in azioni ordinarie di Classe A, con un prezzo di acquisto soggetto ad aggiustamenti per il debito, le spese della transazione e la liquidità di Tazapay, secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

La transazione richiederà inoltre le consuete condizioni per il perfezionamento e l’approvazione della Monetary Authority of Singapore, ha dichiarato Circle in un annuncio di martedì.

Tazapay registra un volume annualizzato di pagamenti superiore a 25 miliardi di dollari e serve più di 60 partner bancari e fintech, con infrastrutture locali per i pagamenti in uscita che coprono oltre 100 mercati. Nell’agosto 2025, la società ha dichiarato che il volume annualizzato dei pagamenti superava i 10 miliardi di dollari.

Circle aveva già investito in Tazapay tramite Circle Ventures, anche nel round di Serie B della startup dell’agosto 2025. Secondo i dati di Tracxn, Tazapay ha raccolto 57,9 milioni di dollari in cinque round di finanziamento.

Secondo Circle, le stablecoin rappresentano circa il 60% del volume delle transazioni di Tazapay. La società ha dichiarato che l’acquisizione amplierà la sua capacità di instradare i pagamenti da e verso l’Asia-Pacifico e i mercati emergenti.

«Questa acquisizione aumenterà la capacità di Circle di avviare e completare pagamenti a livello globale, quasi istantaneamente e 24/7, un passo significativo verso l’obiettivo di fare di USDC l’infrastruttura di pagamento predefinita per il commercio transfrontaliero», ha dichiarato Irfan Ganchi, vicepresidente senior dei pagamenti presso Circle.

Tazapay è partner di progettazione della Circle Payments Network dal 2025. Circle ha dichiarato che i clienti di Tazapay non dovrebbero subire interruzioni nei servizi, nelle API, nei prezzi o nell’assistenza.

Le azioni di Circle (CRCL), quotate al NYSE, erano in calo di oltre il 2% nelle contrattazioni pre-market di martedì, secondo l’ultima rilevazione di Yahoo Finance.

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