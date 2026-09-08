La blockchain di Robinhood genererà 160 milioni di dollari di commissioni annuali entro il 2028: Bernstein

La rete blockchain della piattaforma di trading Robinhood dovrebbe generare fino a 160 milioni di dollari di commissioni annuali entro il 2028, hanno previsto gli analisti di Bernstein in un rapporto di martedì condiviso con Cointelegraph.

Gli analisti hanno citato la crescente domanda di trading di azioni tokenizzate sulla rete, che è arrivata a rappresentare circa il 27% del volume totale di trading della blockchain, mentre il trading di coppie di memecoin nativi è sceso al 36% dell’attività della rete, rispetto al 100% al lancio del 1° luglio.

Bernstein ha affermato che la crescente domanda di azioni tokenizzate sulla blockchain di Robinhood è trainata dai pool di market making automatizzato su Uniswap, che abbinano memecoin e token azionari e creano una «domanda riflessiva» per entrambe le parti.

A poco più di due mesi dal lancio, la blockchain di Robinhood è emersa come la principale rete blockchain per commissioni giornaliere, generando 2,13 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti, secondo DefiLlama.

Il 20 luglio, Bernstein ha innalzato il prezzo obiettivo per le azioni Robinhood (HOOD) da 130 a 160 dollari per azione e ha mantenuto la valutazione Outperform, prevedendo una crescita dell’attività della piattaforma nel mercato predittivo e delle azioni tokenizzate. Al suo ultimo rilevamento, le azioni della società quotate al Nasdaq erano poco variate nelle contrattazioni pre-market di martedì, secondo i dati di Yahoo Finance.

Tuttavia, le azioni tokenizzate basate sulla blockchain di Robinhood hanno recentemente attirato le critiche di Adam Aron, CEO di AMC Entertainment Holdings, che ha affermato che le azioni tokenizzate della piattaforma, le quali forniscono un’esposizione economica alle azioni AMC, non hanno alcun legame con la società. Aron ha definito l’offerta «oltraggiosa» e ha dichiarato che AMC chiederà un’indagine al proprio consulente legale esterno per gli affari relativi ai titoli.

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