Hunter Biden, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha annunciato di voler lanciare una memecoin basata sulle notizie riguardanti il suo famigerato laptop, sottoposto a un intenso esame da parte dei media.

In un annuncio di lunedì su X, Hunter Biden ha pubblicato il simbolo ticker della memecoin, $LAPTOP, segnalando un lancio mercoledì. Il Wall Street Journal ha riferito che Biden avrebbe inviato il 20% dell’offerta di un miliardo di token agli abbonati di Substack, ai membri di una mailing list e agli investitori della memecoin del presidente Donald Trump, Official Trump (TRUMP), il cui valore è sceso di circa il 97% dal raggiungimento del suo prezzo massimo storico nel gennaio 2025.

Fonte: Hunter Biden

La base del nome della memecoin è il computer di Biden, la cui esistenza e i cui contenuti furono sottoposti a esame prima delle elezioni del 2020, nelle quali suo padre si candidava contro Trump. Il laptop continua a essere citato da molte figure dei media di destra ed è stato oggetto di due cause intentate da Biden per violazioni delle leggi sulla privacy.

Da quando suo padre ha lasciato l’incarico nel gennaio 2025, Biden ha intensificato la sua retorica sulle criptovalute e sulla blockchain, criticando in particolare i legami della famiglia Trump con il settore attraverso la sua attività World Liberty Financial.

Ad agosto, ha definito World Liberty «corruzione su una scala che non abbiamo mai visto», paragonando le sue pratiche commerciali a quelle dell’exchange di criptovalute ormai fallito FTX e indicando i suoi legami con governi stranieri come quello degli Emirati Arabi Uniti. Biden ha inoltre affermato a giugno che «la valuta digitale decentralizzata e la blockchain sono il futuro inevitabile».

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Secondo quanto riferito, i fondatori di LAPTOP, che detengono il 30% dell’offerta di token, bruceranno fino al 30% delle memecoin a seconda dell’esito di eventi tra cui l’elezione di un presidente democratico nel 2028, il raggiungimento di un nuovo massimo storico da parte del prezzo di Bitcoin (BTC) e il superamento da parte del valore completamente diluito di LAPTOP di quello di TRUMP.

Voto sul CLARITY Act previsto per la fine del mese

La memecoin LAPTOP, se lanciata come previsto, potrebbe attirare maggiore attenzione sulle iniziative crypto di Trump in un momento in cui i legislatori del Congresso stanno valutando un disegno di legge organico sulla struttura del mercato per regolamentare il settore degli asset digitali. Il Digital Asset Market Clarity Act, noto anche come CLARITY Act, dovrebbe essere sottoposto a un voto procedurale al Senato il 15 settembre.

Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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