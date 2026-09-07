Citi e DBS hanno completato nel fine settimana il loro primo trasferimento transfrontaliero tokenizzato, utilizzando il registro basato su blockchain di Swift per aggirare i vincoli dei tradizionali orari bancari.

Il gruppo di servizi finanziari con sede a Singapore DBS e il colosso statunitense dei servizi finanziari Citi hanno completato sabato il primo pagamento transfrontaliero tokenizzato nel fine settimana tra Singapore e gli Stati Uniti.

Le due società hanno eseguito la transazione utilizzando depositi tokenizzati tramite lo Swift Digital Ledger per aggirare i vincoli dei tradizionali orari bancari, DBS ha annunciato lunedì.

Il deposito è stato finalizzato in pochi minuti, un risultato che DBS ha definito un «miglioramento significativo» rispetto allo standard del settore, che per i tradizionali trasferimenti transfrontalieri può arrivare a due giorni lavorativi.

La transazione dimostra come le banche tradizionali stiano esplorando infrastrutture blockchain per rendere più efficienti le transazioni transfrontaliere, cercando al contempo di mantenere i depositi all’interno dei canali bancari. Standard Chartered e HSBC sono state le prime a completare una transazione transfrontaliera tokenizzata sul registro blockchain di Swift in agosto.

A luglio, Swift, la più grande rete mondiale di messaggistica finanziaria, ha affermato che il suo registro basato su blockchain era pronto per l’utilizzo iniziale e che si stava preparando a sperimentare pagamenti transfrontalieri tokenizzati con 17 grandi banche, tra cui Citi e DBS, oltre a HSBC, BNP Paribas, UBS, ANZ e Standard Chartered.

Citi fa inoltre parte di un gruppo tra le maggiori banche statunitensi che intendono lanciare una rete separata di depositi tokenizzati nella prima metà del 2027, gestita da The Clearing House. David Watson, CEO dell’operatore di pagamenti di proprietà delle banche, lo ha dichiarato al The Wall Street Journal a giugno.

Nel novembre 2025, DBS e JPMorgan hanno rivelato piani per sviluppare un framework di tokenizzazione basato su blockchain, allo scopo di consentire trasferimenti on-chain tra i loro ecosistemi di token di deposito, con l’obiettivo di stabilire uno standard di settore per i pagamenti tra banche.

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