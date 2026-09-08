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Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Il sandbox svizzero per le stablecoin entra nella fase di test e aggiunge due nuovi partner

Ultime notiziePubblicato8 set 2026

L’operatore dei mercati finanziari SIX e l’app di pagamento TWINT si sono uniti a numerose banche nel sandbox che punta a sviluppare una stablecoin basata sul franco svizzero.

Nove società svizzere hanno avviato i test nel sandbox di CHFD, una stablecoin in franchi svizzeri, per i pagamenti programmabili e il regolamento degli asset digitali.

Il progetto pilota esaminerà se i pagamenti programmabili possano ridurre le frodi sui marketplace online, favorire un accesso equo ai biglietti degli eventi e rendere più efficienti i pagamenti pubblici, secondo un comunicato stampa di martedì condiviso con Cointelegraph.

L’operatore dei mercati finanziari SIX e l’app di pagamento TWINT sono nuovi partecipanti all’iniziativa, lanciata ad aprile.

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