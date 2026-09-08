Il sandbox svizzero per le stablecoin entra nella fase di test e aggiunge due nuovi partner
L’operatore dei mercati finanziari SIX e l’app di pagamento TWINT si sono uniti a numerose banche nel sandbox che punta a sviluppare una stablecoin basata sul franco svizzero.
Nove società svizzere hanno avviato i test nel sandbox di CHFD, una stablecoin in franchi svizzeri, per i pagamenti programmabili e il regolamento degli asset digitali.
Il progetto pilota esaminerà se i pagamenti programmabili possano ridurre le frodi sui marketplace online, favorire un accesso equo ai biglietti degli eventi e rendere più efficienti i pagamenti pubblici, secondo un comunicato stampa di martedì condiviso con Cointelegraph.
L’operatore dei mercati finanziari SIX e l’app di pagamento TWINT sono nuovi partecipanti all’iniziativa, lanciata ad aprile.
Correlato: Citi e DBS completano il primo deposito transfrontaliero tokenizzato del fine settimana su Swift