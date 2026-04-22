La Japan Securities Clearing Corporation (JSCC), parte del Japan Exchange Group (JPX), ha annunciato lunedì il lancio di una proof of concept con Mizuho Financial Group, Nomura Holdings e Digital Asset per testare l’utilizzo dei titoli di Stato giapponesi come collaterale digitale su Canton Network.

Il progetto analizzerà se i Japanese Government Bonds (JGB) possano essere trasferiti e gestiti onchain mantenendo lo status legale delle obbligazioni secondo il Book-Entry Transfer Act e il Financial Instruments and Exchange Act.

La sperimentazione verificherà inoltre se l’integrazione dei sistemi esistenti con l’infrastruttura blockchain di Canton possa supportare transazioni di collaterale più sofisticate e in tempo reale su base continuativa 24/7, anche in casi d’uso transfrontalieri.

La Japan Financial Services Agency ha selezionato l'iniziativa a febbraio per sostenerla nell'ambito del suo Payment Innovation Project, che fa parte del FinTech PoC Hub, come si legge nell'annuncio.

Il test inserisce uno dei più grandi mercati obbligazionari sovrani al mondo nel dibattito concreto sulla possibilità di rendere più efficiente il movimento del collaterale attraverso infrastrutture di mercato digitali, senza compromettere i quadri normativi e di supervisione esistenti.

PoC per la gestione digitale dei collaterali reali utilizzando i Japanese Government Bonds (JGB). Fonte: JPX

Le aziende hanno affermato che la sperimentazione arriva in un contesto di crescente adozione degli asset digitali negli Stati Uniti e in altri mercati, con un’accelerazione anche in Giappone, e che i risultati dovrebbero contribuire alle discussioni su come i JGB possano essere utilizzati nei processi di collaterale digitale, sebbene non sia stato specificato alcun lancio commerciale.

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Canton amplia i test sui titoli di Stato

Un precedente progetto pilota di Canton, nel dicembre 2025, ha visto i Treasury statunitensi tokenizzati essere riutilizzati come collaterale in tempo reale tra importanti dealer e partecipanti di mercato, tra cui Bank of America e Société Générale.

Questi test hanno evidenziato il potenziale di riutilizzo onchain di titoli di Stato di alta qualità tra più partecipanti, e il nuovo progetto sui JGB estende questo approccio al mercato obbligazionario governativo giapponese.

Separatamente, a febbraio, il governo del Regno Unito ha nominato la piattaforma Orion di HSBC per ospitare l’emissione del suo progetto pilota Digital Gilt Instrument nell’ambito della Digital Securities Sandbox della Bank of England, mentre esplora l’utilizzo della tecnologia distributed ledger per il debito sovrano.

Cointelegraph ha contattato la Japan Securities Clearing Corporation (JSCC) e Digital Asset per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.