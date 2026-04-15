Justin Sun critica WLFI: Piattaforma minaccia di intentare causa

Justin Sun, fondatore della rete blockchain Layer 1 Tron, ha criticato World Liberty Financial (WLFI), piattaforma finanziaria decentralizzata co-fondata dai figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a causa dei lunghi periodi di lock-up previsti per il token di governance della piattaforma.

Sun ha affermato di aver investito “un capitale significativo” in WLFI in qualità di investitore iniziale e ha anche dichiarato che una proposta di governance di WLFI di marzo volta a determinare i periodi di lock-up dei token, in cui oltre il 76% dei token con diritto di voto proveniva da 10 portafogli, mancava di trasparenza. In un post pubblicato domenica su X, Sun ha scritto (traduzione):

“Le votazioni di governance addotte per giustificare le azioni sopra descritte non sono state condotte secondo procedure eque o trasparenti. Agli elettori sono state nascoste informazioni fondamentali, la partecipazione effettiva è stata limitata e i risultati erano già stati predeterminati.”

“La strategia preferita di Justin è quella di atteggiarsi a vittima mentre lancia accuse infondate per coprire la propria condotta scorretta”, è stata la risposta di World Liberty Financial, che ha minacciato di intraprendere un’azione legale contro Sun in merito alle sue affermazioni.

Questo episodio si è verificato in un momento in cui la comunità stava manifestando forte disapprovazione nei confronti di WLFI e si era appurato che la piattaforma utilizzava i propri token di governance come garanzia per i prestiti, provocando un crollo del prezzo di WLFI al minimo storico e una nuova ondata di critiche contro Trump per le sue attività nel settore delle criptovalute.

Cointelegraph ha contattato World Liberty Financial, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto alcuna risposta.

Token WLFI tocca minimo storico mentre cresce malcontento della community

Sabato il token WLFI ha toccato un nuovo minimo storico, scendendo a soli 0,07 dollari in seguito alla notizia che la piattaforma utilizzava i token WLFI come garanzia per ottenere prestiti in stablecoin.

I wallet collegati a World Liberty Financial hanno utilizzato i token WLFI come garanzia su Dolomite, una piattaforma DeFi co-fondata dal direttore tecnico del progetto, Corey Caplan, per ottenere il prestito in stablecoin.

WLFI conferma di fungere da borrower “ancora”, generando rendimento per la piattaforma e valore per i possessori di token, aggiungendo di essere “uno dei maggiori fornitori e mutuatari” nell’ecosistema WLFI.

“Considerare la community delle criptovalute come un bancomat personale è ingiusto e non è mai stato autorizzato attraverso alcun processo di governance comunitario equo, trasparente e in buona fede”, conclude Sun.