Kalshi assume ex stratega democratico nonostante problemi legali

La piattaforma di mercati predittivi Kalshi ha annunciato che un'ex collaboratrice del presidente degli Stati Uniti Barack Obama è entrata a far parte dell'azienda in qualità di consulente politico.

In un comunicato diffuso giovedì, Kalshi ha dichiarato che Stephanie Cutter entrerà a far parte dell'azienda specializzata in mercati predittivi provenendo da Precision Strategies, una società di comunicazione da lei co-fondata nel 2013. Kalshi ha affermato che l'arrivo di Cutter coincide con il piano dell'azienda di «rafforzare i propri rapporti a Washington e in tutto il Paese».

Secondo Tarek Mansour, cofondatore e amministratore delegato di Kalshi, l’esperienza di Cutter le ha permesso di «far arrivare il messaggio alle persone giuste», mettendo in risalto il suo background nel settore pubblico e in politica. Il mercato delle previsioni conta già su personale legato al governo statunitense, tra cui la nomina del figlio del presidente, Donald Trump Jr., a consulente strategico nel gennaio 2025, la settimana prima che suo padre entrasse in carica.

Nell’ultimo anno, Kalshi è stata oggetto di scrutinio da parte di molte autorità statali statunitensi, che hanno intentato cause legali contro la piattaforma e altre società che offrono contratti su eventi nei mercati delle previsioni sportive, sostenendo che costituissero scommesse illegali.

Sotto la guida del candidato di Trump, Michael Selig, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha affermato che l’agenzia ha la “giurisdizione esclusiva” per supervisionare tali mercati, intentando cause legali contro le autorità di regolamentazione statali del gioco d’azzardo.

Azioni legali e proposte di legge

Molti democratici al Congresso degli Stati Uniti hanno inoltre chiesto un'indagine sui mercati predittivi a seguito di quelle che hanno definito «operazioni sospette» relative all'invasione dell'Iran da parte del Paese. Sebbene Kalshi e Polymarket abbiano annunciato a marzo l'intenzione di implementare misure di sicurezza per impedire agli utenti di utilizzare informazioni privilegiate, alcuni legislatori hanno presentato proposte di legge che potrebbero vietare ai politici di partecipare a tali scommesse sui mercati predittivi.

A partire da venerdì, nessuno dei disegni di legge proposti al Congresso era stato convertito in legge, e non era chiaro quale sarebbe stato l'esito di molte delle cause legali a livello statale.