La piattaforma di mercato predittivo Kalshi sarebbe ora in «trattative avanzate» per raccogliere circa 1 miliardo di dollari in un nuovo round di finanziamento, a una valutazione di 40 miliardi di dollari.

L'investitore esistente Sequoia Capital e Wellington Management discutono per guidare il round, che potrebbe includere Tiger Global Management e Dragoneer Investment Group, hanno riferito a Reuters persone a conoscenza della questione.

Ciò avviene dopo che a maggio Kalshi ha chiuso un round di serie F da 1 miliardo di dollari a una valutazione di 22 miliardi di dollari, raddoppiando la propria valutazione da dicembre.

Le notizie secondo cui Kalshi stava cercando finanziamenti a una valutazione di 40 miliardi di dollari sono emerse per la prima volta a giugno.

Il Financial Times ha riferito il 24 giugno che la società stava discutendo per raccogliere fondi a una valutazione di 40 miliardi di dollari e avrebbe potuto concludere l'operazione già nel terzo trimestre di quest'anno.

Cointelegraph ha contattato Kalshi, Sequoia Capital, Wellington Management, Tiger Global Management e Dragoneer Investment Group per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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