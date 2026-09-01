Kast lancia una piattaforma aziendale basata su stablecoin dopo una raccolta da 80 milioni di dollari

La società di pagamenti basati su stablecoin Kast ha lanciato una piattaforma che combina conti aziendali, carte di pagamento, trasferimenti transfrontalieri e saldi che generano rendimento tramite infrastrutture stablecoin.

Kast ha dichiarato che la sua piattaforma KAST Business consente alle aziende di ricevere fondi tramite conti virtuali in valuta fiat forniti da partner regolamentati, depositare stablecoin e criptovalute supportate, emettere carte virtuali ed effettuare pagamenti locali in oltre 20 valute. La società ha dichiarato di operare in più di 170 Paesi, sebbene la disponibilità vari a seconda della giurisdizione.

La piattaforma offre un rendimento percentuale annuo fino all'8% sui saldi inattivi, che secondo Kast viene generato tramite titoli del Tesoro statunitense a breve termine e rendimenti da stablecoin, oltre a un cashback fino al 3% sugli acquisti.

Kast è una società di tecnologia finanziaria, non una banca, mentre i servizi regolamentati sono forniti da istituti partner autorizzati.

Il lancio arriva dopo che Kast ha raccolto 80 milioni di dollari a una valutazione dichiarata di 600 milioni di dollari a marzo. La società ha affermato che avrebbe utilizzato i fondi per sviluppare prodotti, ottenere licenze ed espandersi in Nord America, America Latina e Medio Oriente.

Successivamente, Kast ha assunto l'ex consulente della Securities and Exchange Commission statunitense Stephanie Allen per guidare le comunicazioni sulle politiche mentre preparava il lancio della piattaforma aziendale.

Kast afferma di avere più di 1 milione di utenti e punta a portare sulla piattaforma tra 1.000 e 5.000 aziende attive entro la fine del 2026.

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