Il crypto exchange Kraken ha lasciato intendere di voler proseguire con la Initial Public Offering (IPO), nonostante alcune notizie suggerissero che il piano fosse stato sospeso il mese scorso a causa delle condizioni di mercato.

Kraken aveva presentato una richiesta riservata di IPO alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense a novembre, ma una notizia non confermata di marzo suggeriva che il piano potesse essere stato congelato.

Intervenendo martedì alla conferenza Semafor World Economy 2026, il co-CEO di Kraken Arjun Sethi non ha affrontato la questione della possibile pausa, ma ha confermato che la società aveva “presentato in via riservata” una richiesta di IPO, quando il giornalista di Semafor Rohan Goswami gli ha chiesto se “ci fossero piani per quotare presto Kraken in borsa”.

“È una notizia?” ha chiesto Goswami, al che Sethi ha risposto: “Credo che sia una notizia”.

@arjunsethi CEO, @krakenfx reveals that the company has privately filed to become public.



"Are there plans to take Kraken public soon?



Uh, we confidentially filed.



Oh, is that news?



I believe that's news." pic.twitter.com/QJRH8YStMA — Semafor (@semafor) April 14, 2026

Cointelegraph ha contattato Kraken per verificare se la società stia attivamente portando avanti l’IPO o se abbia rinviato i tempi, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Le dichiarazioni di Sethi arrivano mentre la piattaforma tedesca dei mercati finanziari Deutsche Börse Group ha investito 200 milioni di dollari nella società madre di Kraken, Payward, in cambio di una quota dell’1,5% su base completamente diluita.

L'operazione ha portato la valutazione di Kraken a 13,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 20 miliardi di novembre.

Kraken ha dichiarato a Cointelegraph che l'investimento di Deutsche Börse Group mira ad avvicinare le crypto e la TradFi, creando “un'infrastruttura unica e coesa per i clienti istituzionali” anziché sistemi paralleli.

I piani di IPO di Kraken in una prospettiva a lungo termine

Parlando più in generale della quotazione in borsa durante la conferenza Semafor, Sethi ha respinto l’idea che l’IPO di Kraken possa essere stata influenzata o rallentata dagli sviluppi politici a Washington.

“Se si vive giorno per giorno, trimestre per trimestre, questi aspetti sono rilevanti”, ha affermato Sethi. Ma “se si pensa alla propria azienda tra tre, cinque, dieci o vent’anni, nulla di tutto questo è rilevante. Semplicemente non ha importanza”.

Sethi ha anche suggerito che Kraken non si sta quotando in borsa solo per ottenere un maggiore accesso al capitale, affermando che ciò dipende dal mercato specifico e dal livello di fiducia che c’è con i regolatori.