Strategy, la società di Michael Saylor e principale holder pubblico di Bitcoin al mondo, ha acquistato ulteriori BTC la scorsa settimana, mentre il prezzo superava i 77.000 $.
Secondo un documento 8-K depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Strategy ha acquistato 3.273 Bitcoin per un valore di 255 milioni di dollari tra il 20 e il 26 aprile……
Gli acquisti sono stati effettuati a un prezzo medio di 77.906 $ per moneta, portando il costo medio di carico di Strategy a 75.537 $.
La società detiene ora 818.334 BTC, acquistati per circa 61,8 miliardi di dollari. Al momento della pubblicazione, le riserve erano valutate intorno ai 63,6 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.
Nessun acquisto da parte di STRC la scorsa settimana
A differenza dell'acquisto di 34.164 Bitcoin annunciato da Strategy la settimana precedente — il terzo più consistente mai registrato — l'ultima acquisizione non ha fatto ricorso a STRC, il titolo privilegiato perpetuo della società.
Secondo il documento depositato presso la SEC, l'acquisto è stato finanziato interamente tramite le azioni ordinarie di Classe A di Strategy (MSTR), con la vendita di 1,45 milioni di azioni e la raccolta di 255 milioni di dollari.
L’assenza di attività su STRC era stata già segnalata dal tracker STRC Live, che ha indicato l’assenza di acquisti di Bitcoin collegati a questo strumento nel corso della settimana.
Il cofondatore di Strategy, Michael Saylor, aveva precedentemente lasciato intendere che la società avrebbe aumentato le proprie riserve domenica, condividendo un grafico della storia degli acquisti di Bitcoin dell’azienda, che mostra 107 operazioni totali dal 2020.
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Con un patrimonio di 818.334 BTC, Strategy ha superato BlackRock, che detiene circa 812.300 BTC per conto dei propri clienti. Tuttavia, secondo i dati di Wallet Pilot, resta ancora indietro rispetto al patrimonio complessivo degli emittenti di fondi crypto, che ammonta a circa 1,32 milioni di BTC.
Secondo Adam Livingston, sostenitore di Bitcoin e investitore di Strategy, l'azienda è sulla buona strada per accumulare un totale di 1,2 milioni di BTC entro la fine del 2026, il che significa che dovrà acquisire altri 381.666 BTC.
Da inizio anno, Strategy ha acquisito 144.551 BTC, pari a circa 36.137 BTC al mese.