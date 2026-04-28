Il prezzo di Bitcoin (BTC) potrebbe toccare un minimo intorno ai 57.000 $ nell’ottobre 2026, nonostante un rialzo di oltre il 29% dal bottom di circa 60.000 $ registrato a febbraio, secondo l’investitore e autore Bitcoin Michael Terpin.

Terpin ha dichiarato a Cointelegraph che la sua previsione si basa sul “drawdown medio storico” di circa un anno dal picco del ciclo di mercato — raggiunto nell’ottobre 2025, quando BTC ha superato i 126.000 $ segnando un nuovo massimo storico — fino al minimo del ciclo.

Secondo Terpin, il prezzo di Bitcoin dovrà riconquistare il livello dei 100.000 $ affinché il mercato rialzista possa riprendere, cosa che probabilmente avverrà quando il prezzo scenderà al di sotto della media mobile a 200 settimane, un livello dinamico e critico di supporto.

“Quest'anno c'è sicuramente la possibilità di raggiungere i 100.000 $, ma è improbabile. Ci vorrebbe una forte domanda per gli exchange-traded fund (ETF), unita a ciò che Michael Saylor sta già facendo con Strategy, oltre all'assenza di liquidazioni causate da un brusco ribasso”.Michael Terpin prevede che Bitcoin toccherà il minimo intorno ai 57.000 $. Fonte: TradingView

La previsione arriva mentre il prezzo di Bitcoin si aggira intorno ai 77.987 $ e le crypto continuano a subire la pressione esercitata dalla volatilità dei prezzi del petrolio, dalla guerra in Iran e dalla mancanza di liquidità, mentre i tassi di interesse negli Stati Uniti che rimangono invariati.

Secondo un analista, l'attuale rally di Bitcoin potrebbe essere un bluff

In vista della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di questa settimana, secondo il CME FedWatch Tool il 99,5% degli operatori non prevede alcun taglio dei tassi d'interesse.

Probabilità relative ai tassi target prima della riunione del FOMC di aprile. Fonte: CME

“Mercoledì sarà quasi certamente l’ultima riunione del FOMC per Jerome Powell come presidente della Fed. La decisione sui tassi sarà con ogni probabilità un mantenimento invariato,” ha dichiarato l’analista di mercato Nic Puckrin. Il mandato di Powell alla guida della banca centrale termina il mese prossimo.

La mancanza di “euforia o interesse” tra gli investitori del mercato crypto durante il rally di Bitcoin da febbraio segnala che il movimento è percepito come limitato, con un ritorno al ribasso atteso, secondo l’analista Matthew Hyland.

“Mi sembra che il consenso prevalente per BTC sia un’ulteriore leg al ribasso entro ottobre,” ha affermato sabato. Nel breve termine, il prezzo di Bitcoin potrebbe anche scendere fino a 73.000 $ , secondo gli analisti di Cointelegraph.

Se la media mobile esponenziale (EMA) a 21 settimane continuerà a fungere da zona di resistenza per il prezzo di Bitcoin, questo potrebbe spingere le quotazioni a ritracciare fino a circa 65.710 $, secondo Rekt Capital.