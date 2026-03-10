Strategy di Michael Saylor, il più grande detentore pubblico di Bitcoin (BTC) al mondo, ha aggiunto un’altra grande tranche di BTC alle proprie riserve la scorsa settimana, portando il totale oltre i 738.000 BTC.
Strategy ha acquistato 17.994 Bitcoin per 1,28 miliardi di dollari la scorsa settimana, secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.
L’operazione rappresenta la più grande acquisizione di BTC da parte di Strategy da gennaio, quando la società acquistò 22.305 BTC per 2,13 miliardi di dollari, a un prezzo medio di 95.284 $ per Bitcoin.
L'ultimo acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 70.946 $ per Bitcoin, inferiore al prezzo medio complessivo di acquisto della società pari a 75.862 $, secondo quanto riferito da Strategy, ma ben al di sopra dei 67.000 $ a cui BTC è stato scambiato per gran parte della settimana.
L'acquisto porta le sue riserve a 738.731 BTC, acquisiti per un costo totale di circa 56 miliardi di dollari.
Il primo acquisto importante al di sotto del costo medio di Strategy
L’ultimo acquisto di Bitcoin da parte di Strategy rappresenta una delle più grandi acquisizioni di BTC nella storia della società, nonostante la criptovaluta sia attualmente scambiata al di sotto del prezzo medio di acquisto della società.
In passato, durante periodi simili in cui BTC veniva scambiato sotto il costo medio di acquisto, come tra il 2022 e il 2023, Strategy ha generalmente evitato operazioni di grandi dimensioni, acquistando un totale di 28.560 BTC attraverso sette operazioni più contenute.
Secondo i dati del SaylorTracker, Strategy ha già effettuato cinque acquisizioni durante l’attuale periodo in cui BTC viene scambiato sotto il costo medio, acquistando un totale di 25.229 BTC dal 9 febbraio.
Dal 9 febbraio, il costo medio di acquisto di Strategy è finora diminuito dello 0,25%, passando da 76.052 a 75.862 $.
La quantità di Bitcoin acquistata nell’ultima operazione di Strategy supera di gran lunga il ritmo con cui nuovi BTC entrano in circolazione, hanno osservato alcuni commentatori su X.
Secondo i dati di BitBo, vengono minati circa 450 BTC al giorno, pari a circa 3.150 BTC a settimana. Acquistando quasi 18.000 BTC, Strategy ha quindi comprato l’equivalente di circa cinque settimane di nuovi Bitcoin minati.
Le riserve di Strategy, pari a circa 738.000 BTC, rappresentano ora circa il 3,7% dell’offerta circolante di Bitcoin, che lunedì ha raggiunto le 20 milioni di monete.
Al momento della pubblicazione, BTC veniva scambiato a 67.725 $, in rialzo di circa il 2,4% negli ultimi sette giorni, secondo i dati di CoinGecko. Anche le azioni Strategy (MSTR) hanno registrato un rimbalzo del 3,6% nell’ultima settimana, chiudendo a 133,5 $ venerdì, secondo TradingView.