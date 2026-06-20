Chiavi private e seed phrase prese di mira

Flusso di esecuzione di Crypto Clipper. Fonte Microsoft
Il crypto clipper prende di mira “artefatti finanziari di alto valore” presenti negli appunti, incluse le seed phrase mnemoniche BIP39 e le chiavi private di Bitcoin ed Ethereum.
Sostituisce inoltre gli indirizzi wallet copiati con indirizzi controllati dagli attaccanti su Bitcoin, Tron e Monero, e acquisisce screenshot ogni dieci secondi per ottenere ulteriore contesto.
Microsoft Defender Antivirus rileva il malware come Trojan:Win32/CryptoBandits.A.
Microsoft ha raccomandato di disabilitare l’autoplay sui supporti rimovibili, bloccare l’esecuzione di file .lnk dalle unità USB e monitorare attività proxy e script generati.
Il 2026 ha registrato una significativa escalation degli stealer crypto basati su Windows. Una nuova variante di malware Windows chiamata Lucid Stealer, che prende di mira le estensioni browser e i wallet crypto, è stata identificata all’inizio di questo mese dal Foresiet Threat Intel Team.
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