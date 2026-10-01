La piattaforma ha dichiarato che rimborserà gli utenti colpiti dall’hack, originato da un bug che ha interessato depositi e prelievi.

Il protocollo cross-chain NEAR Intents ha segnalato una violazione della sicurezza che ha causato la perdita di 3,8 milioni di dollari in fondi degli utenti.

In un post di giovedì su X, il protocollo ha dichiarato che l’incidente è stato il risultato di un «bug nell’interazione tra l’infrastruttura di deposito e prelievo di Omni e lo smart contract di NEAR Intents». NEAR ha dichiarato che avrebbe risarcito integralmente gli utenti per i fondi persi e che la «vulnerabilità lato contratto è stata corretta» per prevenire attacchi simili. In un post di giovedì su X, il protocollo ha dichiarato

«L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine e stiamo collaborando con partner di sicurezza e di analisi della blockchain per tracciare i fondi e perseguirne il recupero», ha dichiarato la piattaforma. «Un rapporto dettagliato sarà reso pubblico nei prossimi giorni».

Secondo un’analisi dell’investigatore blockchain ZachXBT, i fondi dell’incidente sono stati trasferiti all’exchange KuCoin e trasferiti tramite bridge verso Bitcoin. Al momento della pubblicazione, non era chiaro chi fosse responsabile dell’hack.

L’attacco è avvenuto dopo che il protocollo aveva assistito l’exchange Bitget, che la scorsa settimana ha subito una violazione della sicurezza da 388 milioni di dollari. NEAR Intents ha riferito di aver bloccato 50 milioni di dollari e congelato oltre 500.000 dollari in fondi collegati all’attacco. La CEO di Bitget, Gracy Chen, ha ipotizzato che gli hacker nordcoreani potessero essere i responsabili.

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