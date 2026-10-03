L’autore dell’exploit ha restituito l’intero importo a NEAR Intents dopo essere stato identificato e aver ricevuto 48 ore per rispondere.

NEAR Intents ha dichiarato di aver recuperato circa 3,8 milioni di dollari sottratti durante una violazione della sicurezza verificatasi giovedì.

Cointelegraph ha riferito venerdì che NEAR Intents aveva identificato la persona responsabile della violazione della sicurezza e le aveva concesso 48 ore per restituire i fondi nell’ambito della «divulgazione responsabile».

Il direttore generale di NEAR Intents, Alex Shevchenko, ha annunciato più tardi, venerdì, la restituzione completa dei fondi.

«I fondi sottratti nell’hack di NEAR Intents, per un valore di 3,8 milioni di dollari, sono stati restituiti per intero», ha scritto su X Shevchenko. «Stiamo interrompendo l’indagine. Utilizzate i programmi di bug bounty invece di interrompere i servizi.»

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Come riferito da Cointelegraph, NEAR Intents ha sospeso i servizi dopo aver rilevato un «bug nell’interazione tra l’infrastruttura di deposito e prelievo di Omni e lo smart contract di NEAR Intents».

L’indagine preliminare di NEAR ha rilevato che erano stati sottratti 3,8 milioni di dollari in fondi degli utenti e la società si è impegnata a risarcire integralmente gli utenti colpiti.

L’investigatore blockchain ZachXBT ha dichiarato che i fondi dell’incidente sono stati trasferiti sull’exchange KuCoin e convertiti tramite bridge sulla rete Bitcoin.

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