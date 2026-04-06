Secondo quanto riferito, un giudice del Nevada avrebbe prorogato il divieto che impedisce a Kalshi di offrire contratti legati a eventi nello Stato, stabilendo che tali prodotti costituiscono una forma di gioco d’azzardo senza licenza ai sensi della legge statale.

Il giudice Jason Woodbury ha dichiarato venerdì, durante un’udienza a Carson City, che accoglierà l’ingiunzione preliminare richiesta dalla Nevada Gaming Control Board, vietando alla società di consentire ai residenti di scommettere su risultati relativi a eventi sportivi, elettorali e di intrattenimento senza una licenza per il gioco d’azzardo, secondo quanto riportato da Reuters.

La decisione proroga un'ordinanza restrittiva temporanea emessa il 20 marzo, che rimarrà in vigore fino al 17 aprile mentre il tribunale definisce le restrizioni a più lungo termine.

Kalshi, con sede a New York, ha sostenuto che i suoi contratti sono derivati finanziari, in particolare “swap”, che rientrano nella supervisione esclusiva della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Secondo il giudice, i contratti di Kalshi sono simili alle scommesse sportive

Secondo quanto riportato da Reuters, Woodbury ha respinto l'argomentazione di Kalshi, sostenendo che esiste un parallelo diretto tra le scommesse sportive tradizionali e la piattaforma di prediction. Il giudice ha affermato che piazzare una scommessa tramite un bookmaker autorizzato e acquistare un contratto legato all'esito di una partita sono, dal punto di vista pratico, la stessa cosa, riporta l'articolo.

“A prescindere da come la si voglia vedere, tale condotta è indistinguibile”, avrebbe dichiarato il giudice, aggiungendo che tale attività rientra nella definizione di gioco d’azzardo ai sensi della legge del Nevada e non può essere offerta senza un’adeguata licenza.

Volume di Kalshi. Fonte: Kalshi

Il caso segna la prima volta in cui uno Stato ottiene un divieto imposto da un tribunale e attualmente in vigore nei confronti della società.

Il mese scorso, i legislatori dello Utah hanno inoltre approvato una legge rivolta a Kalshi e Polymarket che classifica le scommesse di tipo “proposition” su eventi in-game come gioco d’azzardo, con l’obiettivo di bloccare tali offerte nello Stato.

La CFTC promette di ricorrere in tribunale per la questione della vigilanza sui prediction market

La CFTC ha affermato la propria autorità sui prediction market, con il presidente Michael Selig pronto a difendere in tribunale la propria giurisdizione contro eventuali contestazioni da parte degli Stati o di altri regolatori.

Intervenendo a una conferenza di settore il mese scorso, Selig ha affermato che i prediction market possono fungere da “macchine della verità” e ha sostenuto che, quando i partecipanti scommettono denaro sulle proprie opinioni, questi mercati sono in grado di fornire indicazioni più trasparenti e affidabili sugli eventi futuri rispetto ai tradizionali sondaggi d’opinione.