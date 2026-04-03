Secondo quanto riferito, la National Football League (NFL) avrebbe inviato delle lettere a Kalshi, Polymarket e altre piattaforme di mercati predittivi nel tentativo di impedire a tali società di proporre scommesse su eventi calcistici che possono essere facilmente manipolati o determinati in anticipo.

Secondo un rapporto pubblicato lunedì da ESPN, le lettere inviate alle società di mercati predittivi affermavano che la NFL si opponeva a determinati tipi di contratti relativi a eventi offerti sulle piattaforme, compresi quelli che potrebbero essere facilmente manipolati da una singola persona — come le dichiarazioni di un telecronista, gli ingaggi dei giocatori, i licenziamenti degli allenatori e le scommesse relative agli infortuni sul campo. Il vicepresidente esecutivo della lega, Jeff Miller, avrebbe dichiarato che la lettera faceva seguito a colloqui con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense.

“Quando una lega solleva preoccupazioni relative alla manipolazione di un contratto proposto per essere quotato su un mercato delle previsioni, l’agenzia prende in considerazione le preoccupazioni della lega e può vietare la quotazione del contratto”, ha affermato il presidente della CFTC Michael Selig in un’intervista rilasciata lunedì a ESPN e pubblicata su X, aggiungendo:

“I campionati sono nella posizione ideale per prendere queste decisioni, quindi su questioni di questo tipo daremo loro grande fiducia.”

Sotto la guida di Selig, la CFTC ha intrapreso un percorso volto a rivendicare la “giurisdizione esclusiva” sui mercati predittivi, nonostante molte autorità statali statunitensi competenti in materia di gioco d’azzardo continuino a intentare cause legali contro piattaforme come Kalshi e Polymarket. All’inizio di questo mese, la Major League Baseball (MLB) ha firmato un memorandum d’intesa con l’autorità di regolamentazione statunitense in risposta alle richieste di “misure a tutela dell’integrità”.

Cointelegraph ha contattato Kalshi e Polymarket per un commento sulle lettere della NFL, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Legislatori statunitensi valutano legge per contrastare insider trading su mercati predittivi

La lettera della NFL arriva mentre alcuni legislatori del Congresso degli Stati Uniti hanno presentato dei disegni di legge in risposta a «scommesse altamente insolite» effettuate su piattaforme di mercati predittivi, che sembrano indicare la presenza di informazioni privilegiate riguardo agli attacchi del Paese contro l’Iran. Un altro disegno di legge proposto vieterebbe al presidente degli Stati Uniti e ai legislatori di effettuare scommesse su tali piattaforme.