Nathan Allman, fondatore di Ondo Finance, muore a 32 anni

Nathan Allman, fondatore e amministratore delegato di Ondo Finance e uno dei pionieri della tokenizzazione blockchain, è scomparso all’età di 32 anni.

«È con profonda tristezza che annunciamo l’improvvisa scomparsa di Nathan Allman, fondatore di Ondo», ha dichiarato Ondo Finance lunedì in un post su X. «I nostri cuori sono vicini alla sua famiglia e ai suoi cari».

“La genialità, l'umiltà e la determinazione di Nate hanno plasmato ogni aspetto di ciò che Ondo è oggi”, ha affermato Ondo. “La sua fiducia nel potere della tecnologia di creare un sistema finanziario più aperto e accessibile vive in tutto ciò che costruiamo. L'impatto che ha avuto su questo settore, e su tutti noi personalmente, non può essere sopravvalutato”.

Allman è stato fondamentale nell’aiutare Ondo a portare on-chain 3,86 miliardi di dollari di asset reali tokenizzati sotto forma di titoli del Tesoro USA, azioni e materie prime. Più di 111.680 possessori di token possiedono un RWA tokenizzato emesso da Ondo.

Nathan Allman (a sinistra) mentre interviene alla Nona Conferenza annuale sul Fintech tenutasi a Filadelfia a novembre. Fonte: YouTube

Il movimento della tokenizzazione a cui Allman ha contribuito fondando Ondo nel 2021 ha aiutato ad attirare l'attenzione dei giganti di Wall Street come BlackRock, che vedono nella tecnologia il potenziale per rendere più efficienti il trading e il regolamento.

Prima di fondare Ondo, Allman ha lavorato nel team dedicato alle risorse digitali di Goldman Sachs. In precedenza, aveva fondato l'hedge fund crypto ChainStreet Capital, specializzato nel trading algoritmico e event-driven.

Ondo ha dichiarato che il presidente della società, Ian De Bode, ricoprirà il ruolo di CEO.

“È stata una giornata incredibilmente triste per Ondo Finance”, ha dichiarato De Bode a Cointelegraph. “Nate non era solo un fondatore e un visionario incredibile, ma anche un amico personale molto caro. Ci mancherà moltissimo”.

“La missione di Ondo, la missione di Nate, non è cambiata”, ha aggiunto. “Se Nate fosse qui, vorrebbe continuare a operare con eccellenza. Lo renderemo orgoglioso”.

Il vicepresidente e responsabile marketing di Ondo, Ben Grossman, ha affermato che Allman “era un fondatore e un visionario unico nella sua generazione. Era assolutamente brillante, con una visione e una determinazione che hanno plasmato il settore e tutti coloro che lo circondavano. Ci mancherà enormemente”.

Ondo non ha fornito ulteriori dettagli sulla morte di Allman. Un portavoce di Ondo ha dichiarato che la famiglia di Allman ha chiesto privacy in questo momento.