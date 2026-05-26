OpenAI avvia AI lab a Singapore con investimento di $234 milioni

OpenAI sta aprendo a Singapore il suo primo laboratorio di IA applicata al di fuori degli Stati Uniti grazie a una partnership pluriennale con il Ministero dello Sviluppo Digitale e dell’Informazione, sostenuta da un finanziamento di oltre 234 milioni di dollari.

L’azienda specializzata in IA ha dichiarato martedì che il nuovo laboratorio creerà oltre 200 posti di lavoro nel settore tecnico nei prossimi anni, rendendo Singapore uno dei centri globali di OpenAI per i Forward Deployed Engineers (FDE), ovvero specialisti tecnici che collaborano direttamente con le organizzazioni per implementare sistemi di IA.

“Attraverso OpenAI for Singapore, vogliamo aiutare un maggior numero di organizzazioni a trarre vantaggio dall'IA all'avanguardia, sostenere la prossima generazione di talenti locali nel campo dell'IA e ampliare l'accesso a questi strumenti in tutto il Paese”, ha dichiarato Denise Dresser, Chief Revenue Officer dell'azienda.

OpenAI per Singapore. Fonte: OpenAI

Questa iniziativa arriva in un momento in cui Singapore sta puntando con decisione sull'intelligenza artificiale. Il Paese ha inoltre avviato una collaborazione con Google DeepMind nel settore sanitario, mentre Nvidia sta aprendo un proprio laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale nella città-Stato.

OpenAI ha aperto la sua prima sede a Singapore nel 2024.

OpenAI lancerà programmi di formazione a Singapore

L'iniziativa, denominata “OpenAI for Singapore”, si concentrerà sull'implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia nei settori dei servizi pubblici, della finanza, della sanità e delle infrastrutture digitali. Si occuperà inoltre dello sviluppo delle competenze e di un più ampio accesso per le piccole imprese e le startup.

OpenAI collaborerà con il Ministero dell'Istruzione e GovTech allo sviluppo di strumenti di apprendimento basati sull'IA, compreso il supporto all'apprendimento della lingua madre. Lancerà inoltre un programma di formazione FDE e aderirà al National AI Impact Programme di Singapore per sviluppare le competenze della forza lavoro nel settore tecnologico in generale.

Per gli attori più piccoli, l'azienda prevede programmi di accelerazione per le startup native dell'IA e workshop per microimprenditori e PMI.

OpenAI amplia collaborazioni con vari paesi

OpenAI sta stringendo partnership simili con i governi di tutto il mondo. Nel fine settimana, Malta ha siglato un accordo senza precedenti con OpenAI per offrire l'accesso gratuito a ChatGPT Plus a tutti i cittadini che completano un corso di alfabetizzazione all'IA sostenuto dal governo e sviluppato dall'Università di Malta.

OpenAI ha stretto accordi simili con l'Estonia, fornendo ChatGPT Edu a studenti e insegnanti delle scuole secondarie, e ha lanciato “OpenAI for Greece” in collaborazione con il governo.