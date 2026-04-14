La piattaforma predittiva Polymarket sta riorganizzando la propria infrastruttura exchange nelle prossime settimane, introducendo un nuovo token di garanzia e un sistema di trading aggiornato che consentiranno alla piattaforma un maggiore controllo sul regolamento e sul rischio, in linea con le aspettative normative statunitensi.

In un annuncio di lunedì, Polymarket ha dichiarato che implementerà nuovi contratti di scambio — denominati versione 2 — progettati per semplificare la struttura e l'abbinamento degli ordini. L'aggiornamento ha lo scopo di rendere il trading più efficiente e di facilitare agli sviluppatori il collegamento di app e bot di trading alla piattaforma.

Il nuovo sistema supporterà anche l'EIP-1271, uno standard Ethereum che consente ai portafogli basati su smart contract, come i multisig e i sistemi di trading automatizzati, di firmare le transazioni, espandendo la compatibilità oltre i portafogli tradizionali.

Una componente centrale dell'aggiornamento è l'introduzione di Polymarket USD, un nuovo token di garanzia che sostituirà l'USDC.e, la versione bridge di USDC (USDC) precedentemente utilizzata sulla piattaforma. Il nuovo token è interamente garantito 1:1 da USDC, dando a Polymarket un controllo più diretto sul proprio livello di regolamento e riducendo al contempo la dipendenza dagli asset bridged.

Per la maggior parte degli utenti, la transizione avverrà automaticamente tramite l’interfaccia della piattaforma, richiedendo solo un’approvazione una tantum.

L’aggiornamento dovrebbe essere implementato nelle prossime settimane, sebbene la società non abbia fornito una tempistica specifica.

Approvazione da parte delle autorità USA determina espansione Polymarket

Questa iniziativa fa seguito agli sforzi più ampi di Polymarket volti a contrastare i rischi di manipolazione e di insider trading, nell’ottica di rafforzare l’integrità del mercato e allinearsi maggiormente agli standard normativi statunitensi.

A novembre, Polymarket ha ottenuto l’approvazione dalla Commodity Futures Trading Commission per gestire una piattaforma di trading intermediata negli Stati Uniti, aprendo la strada al suo ritorno dopo aver precedentemente abbandonato il mercato.

A seguito di tale approvazione, Polymarket ha dichiarato di voler acquisire direttamente broker e clienti e facilitare il trading attraverso sedi statunitensi regolamentate.

L'interesse per i mercati predittivi ha continuato a crescere, con gli utenti che si rivolgono sempre più a queste piattaforme per fare trading su risultati del mondo reale legati alla politica, ai mercati e alle politiche. I dati del settore mostrano un aumento dei ricavi da commissioni di Polymarket nelle ultime settimane dopo che la piattaforma ha aumentato le commissioni di trading.